「キューティーハニー」ショートドラマで実写化 主演は“令和の峰不二子”阿部なつき【キューティーハニー BELOVED ENEMY】
【モデルプレス＝2025/10/28】DMM TVは、DMM TV上で縦型ショートドラマを配信する新たなサービス・DMMショートにて、オリジナルショートドラマ「キューティーハニー BELOVED ENEMY」（全15話）を11月25日より独占配信することが決定。インフルエンサー・モデルの阿部なつきが主演を務めることがわかった。
1973年に永井豪氏による原作漫画が誕生して以来、テレビアニメ・実写映画・舞台など長年にわたり様々なメディアミックス作品が展開され、日本だけに留まらず世界中に多くのファンをもつ人気シリーズ「キューティーハニー」。伝説的ヒロインである如月ハニーが、令和の時代に装いも新たに登場する。ハニーを演じるのは、抜群のプロモーションで度々話題となりバラエティでも活躍、SNS総フォロワー数430万超えの注目アイコン・阿部。令和の新たな“愛と正義の象徴”として、“令和のキューティーハニー”が誕生する。
「キューティーハニー」といえば、「ハニーフラッシュ！」の掛け声で空中元素固定装置を起動し、自由自在にあらゆる職業のプロフェッショナルとして変身、能力を発揮できることでもおなじみ。ハニーの七変化は本ドラマでも大きな見どころの1つで、ときには真面目なオフィススーツ姿の会社員、ときには最強プロレスラー、またあるときにはカリスマホストなど、多彩なコスチュームが続々登場する。“愛と正義の戦士”キューティーハニーとしてのバトルシーンも圧巻で、オリジナルストーリーならではの新展開を通して、令和版「キューティーハニー」の魅力が余すところなく描かれる。
併せて作品のキービジュアルも公開。今回解禁されたビジュアルは、阿部演じるハニーの変身後の姿「キューティーハニー」を捉えている。燃えるような背景と相まって、まっすぐで鋭い眼差しからは強い意志が感じられ、情熱的な雰囲気を醸し出す。さらに、ハニーの象徴でもある真っ赤なショートヘアと、赤と黒の光沢あるタイトなスーツは、シリーズの伝統を受け継ぎつつ令和版としてアップデート。彼女のセクシーかつパワフルな印象がより際立つビジュアルとなっている。
ハニー演じる阿部も「誰もが知る国民的キャラクターであるキューティーハニーを、まさか自分が演じるなんて！という高揚感がありました」と語り、「どんな時代でも『愛』と『勇気』を持って、自分の信じる道を貫く姿勢がハニーらしさだと思います。現代版のハニーがどんなふうに社会と戦い、輝いていくのかをぜひ楽しみにしてほしいです。なんと衣装チェンジもたくさんあって、どの衣装も本当に可愛らしいのでそこも注目していただけたら嬉しいです」と作品とキャラクターが持つ普遍的なメッセージを意識しながらも、新しい「令和版キューティーハニー」に期待が膨らむコメントを贈っている。（modelpress編集部）
― 出演が決まった際のお気持ちは？
誰もが知る国民的キャラクターであるキューティーハニーを、まさか自分が演じるなんて！という高揚感がありました。普段“令和の峰不二子”と呼んでいただくこともあるのですが、ハニーと不二子、どちらも増山江威子さんが声を担当されていたと知って、本当にご縁を感じました。「これは運命だ！」と思いながら、わたし自身も作品を心から楽しみにしていました。
― バトルシーンなど本格的なアクションは初かと思いますが、アクション含めて準備されたこと、そして挑戦してみていかがでしたか？
アクション演技は初めてだったのですが、アクション監督に稽古をつけていただく時間が本当に楽しかったです。小学生のときに剣道を習っていて実は初段を持っているので、剣の扱いを褒めていただけたのも嬉しかったですね。その経験がハニーとしての強さや凛々しさに繋がった気がします。
― 現代版の新しい「ハニー」を、演じる上で苦労した点は？
キューティーハニーは長く愛されてきたキャラクターで、声優さんによっても印象がまったく違うんです。なので、歴代ハニーの声や話し方を聴いて研究する時間がとても楽しかったです。可愛らしさと内に秘めた強さ、その両方をどう表現するかを意識して撮影に臨みました。
― 観る人へ何を受け取ってほしいか、楽しみにしてほしいポイントは？
どんな時代でも「愛」と「勇気」を持って、自分の信じる道を貫く姿勢がハニーらしさだと思います。現代版のハニーがどんなふうに社会と戦い、輝いていくのかをぜひ楽しみにしてほしいです。なんと衣装チェンジもたくさんあって、どの衣装も本当に可愛らしいのでそこも注目していただけたら嬉しいです。そして観てくださる方に、少しでも“自分らしく強く生きる勇気”が届いたら嬉しいです。
