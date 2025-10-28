冬のときめきを一杯に♡リンツのホリデー限定「SNOWMAN ショコラドリンク」登場

冬の訪れを知らせる、リンツのホリデー限定ドリンクが今年も登場♡2025年11月1日（土）より全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェで発売される『SNOWMAN ショコラドリンク』は、雪だるまチョコをトップに飾った見た目も味わいも心ときめく一杯。ホットとアイス、気分に合わせて選べる2種類がラインナップし、マフラーの色も10色から選べる特別仕様です。冬のひとときを、甘く華やかに彩ってみませんか♪

リンツのホリデー限定「SNOWMAN ショコラドリンク」が登場

リンツが2025年のホリデーシーズンに贈る新作『SNOWMAN ショコラドリンク』は、雪だるま柄のチョコ「リンドール スノーマン」からインスパイアされた冬限定ドリンク。

ホワイトチョコレートとアールグレイが織りなす上品な甘さが魅力です。

ホットタイプは、37％ミルクチョコレートにアールグレイ茶葉をブレンド。寒い季節にぴったりの深みある味わいが広がります。

アイスタイプは、ホワイトチョコムースとアールグレイミルクチョコの2層仕立て。

透明のドームリッドをかぶせると、まるで小さなスノードームのような可愛らしさです♡

銀座コージーコーナー×ハリー・ポッター♡魔法のスイーツコレクション登場！

マフラーは全10色！お気に入りカラーをセレクト

ドリンクのトップを飾るスノーマンチョコレートには、マフラーのカラーを自由に選べる遊び心も。

レッド・ブルー・ブラック・ホワイト・イエロー・パープル・ピンク・オレンジ・グリーン・ライトブルーの全10色から、その日の気分やコーデに合わせて選べます♪

飲むたびに“自分だけのスノーマン”に出会える楽しさが魅力。ホット・アイスのどちらも税込898円で販売され、2025年11月1日（土）～2026年1月7日（水）までの期間限定です。

全国のリンツ ショコラ ブティック＆カフェでチェックしてみて。

可愛らしい見た目と、アールグレイが香る上品な味わいで心まで温めてくれる『SNOWMAN ショコラドリンク』。冬の街を歩くひとときや、大切な人とのティータイムにぴったりです。

リンツならではのチョコレートの奥深さとホリデームードを堪能できる限定メニューで、2025年の冬を特別に彩ってみませんか？