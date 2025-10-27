トロントで「お前はいらない！」のチャント…「妻にイジられました」

ドジャースの大谷翔平投手は26日（日本時間27日）、ドジャースタジアムでブルージェイズとのワールドシリーズへ向けた記者会見を行った。敵地トロントで浴びた大ブーイングと大合唱について問われると「僕の妻が凄く大好きなチャントなので、イジられましたけど。個人的には良かったなと思っています」と笑顔を見せた。

大谷はトロントで行われた第1戦の第5打席で「We don’t need you（お前はいらない！）」の大合唱を浴びた。2023年オフにFAとなった際にはトロント行きの飛行機に乗った“誤報”が報じられるなど、大谷加入の肩透かしを食らったブルージェイズファン。ワールドシリーズ第1戦はスタメン発表の際に大ブーイングを浴びせ、慣れた様子の大谷はニヤリと笑顔を見せていた。

大谷は敵地での声援に「素晴らしかったと思います」と苦笑い。「We don’t need you」のチャントは「聞こえていた」といい、「家庭内ではトロントで言われたチャントは言われないように」とニヤリ。報道陣を笑わせた。

大谷は28日（同29日）の第4戦ではワールドシリーズ初登板に臨む。前回17日（同18日）のブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズ第4戦では7回途中10奪三振2安打無失点と好投してシリーズ突破に貢献。ここまでポストシーズンでは2試合登板で2勝、防御率2.25。計12回を投げて19奪三振4四球となっている。（Full-Count編集部）