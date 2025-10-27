3億2500万ドル大型契約の価値を証明する力投

【MLB】ドジャース 5ー1 Bジェイズ（日本時間26日・トロント）

プレー以外の言動にも称賛の声が出ている。ドジャースの山本由伸投手は25日（日本時間26日）、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第2戦に先発登板し、9回1失点で完投勝利をマークした。圧倒的な投球の裏で、試合後にベンチでゴミを片づける行動も目撃されていた。

序盤は毎回のように走者を背負い、3回には中犠飛で同点に追いつかれた。しかし尻上がりに調子を上げると、4回以降は走者を許さない完璧な投球を披露。チームは7回にスミスとマンシーの本塁打で勝ち越し、8回にも追加点を挙げた。山本は9回105球、8奪三振、4安打1失点の好投で、ドジャースは1勝1敗のタイに戻して第3戦からは本拠地で戦う。

米スポーツ専門局「FOXスポーツ」のアナリストのベン・バーランダー氏は自身のX（旧ツイッター）に試合後のベンチと山本の画像を投稿。「ヤマモトがポストシーズンで2試合連続完投を達成し、その後クラブハウスに行く前にダグアウトのゴミをすべて片付けました」と伝えた。

SNSでは「ヨシは本当に品格のある男だ」「ワオ、彼は文字通りトロントを掃除した！」「ただもう、次元が違う」「とても礼儀正しい青年だな……」「奉仕するリーダー」「リトルリーグみたいだ……彼のことが本当に好き」「ゴミを片付けるなんて、とても日本人らしい。文字通り日本の公共の場ほどきれいな場所を見たことがない。アメリカ人の感覚では理解できないだろうね」「この男にもう3億2500万ドルあげてくれ、お願いだ」「もうこの場所に戻ってくることはないのに。なんて紳士なんだ」など、海外からも称賛の声が続出している。（Full-Count編集部）