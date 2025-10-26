【明治安田J1リーグ】名古屋グランパス 0−2 ガンバ大阪（10月25日／豊田スタジアム）

【映像】50m独走→完璧パスの一部始終

勝敗を決定づけたのは、試合を通して何度もチャンスに顔を出していた男だった。ガンバ大阪のFWイッサム・ジェバリが披露した独走ドリブルからのスーパーアシストが話題を集めている。

10月25日の明治安田J1リーグ第35節で、ミッドウィークにAFCチャンピオンズリーグ2（ACL2）を戦っていたガンバ大阪は中2日で名古屋グランパスと対戦した。

今季リーグ戦で先制した試合の勝率が100%で知られるG大阪は、56分にFW山下諒也の得点で先手を取ることに成功。拮抗した試合で優位に立つと、90＋3分に勝利を決定づけるゴールを決める。

名古屋のパスを自陣でカットした直後にハーフウェーライン付近でジェバリにボールが入ると、33歳のチュニジア代表FWはそのままドリブルで前進。1人で約50mも運んでボックス内へと進入した。

「ジェバリのドリブルがヌルヌルすぎる」の声も

点差と時間帯を考えると、ボールキープして時間を稼ぐ選択肢もあった中で、ジェバリはカットインからの切り返しで対峙していたMF稲垣祥の逆を突く形で縦に突破。そのカバーに入ったDF佐藤瑶大がボールにアタックする前に、ゴール前でフリーだったDF岸本武流にラストパスを出す。岸本は余裕を持ってゴールネットを揺らした。

ほぼ1人で名古屋の守備を手玉に取ったジェバリの個人技とスーパーアシストは、ABEMAのコメント欄やSNSでも話題に。ファンからは「ジェバリの切り返しで勝負あり」「ジェバリ0.8点」「ドリブルうますぎて笑う」「焦らしアシスト素敵」「9割ジェバ兄様の得点」「ジェバリのドリブルがヌルヌルすぎる」「ジェバリのボール受けて捌くところまではJ1でも一流やと思う」など称賛の声が寄せられた。

このままG大阪は2−0で名古屋を撃破。3試合ぶりの勝利を飾った。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1リーグ）

