キャンプギア選びって、本当に楽しい時間ですよね。でも同時に、頭を悩ませる時間でもあります。ランタンは用途別に複数持つべきか？ でも、荷物はなるべく減らしたい…。

特にUL（ウルトラライト）やミニマリズムを意識したパッキングを目指す方なら、共感していただけるはず。

そんな「ギア選びの禅問答」に、新しい選択肢を提示してくれるようなアイテムが「CP100」。アウトドアから日常、そして「もしも」のときまで、幅広いシーンに寄り添う多機能ランタンです。

こちらのランタンのプロジェクトが間も無く終了となるので、改めてその特長をおさらいしておこうと思います。

驚きの4変化！ 「置く・持つ・吊るす・付ける」の縦横無尽

「CP100」が一般的なライトと一線を画すのは、その設置の自由度にあります。まず注目したいのが、本体に内蔵された伸縮ポール 。収納時はわずか14cmとコンパクトなのに、スッと伸ばせば最長91cmのフロアライトに早変わりします。この高さが絶妙で、タープ下のメインランタンとして使えば、頭上からサイト全体を均一に照らし、影ができにくい快適な空間をつくりだします。

付属の三脚で「置く」、懐中電灯として「持つ」、フックで「吊るす」、そして底面の強力マグネットで「付ける」という4通りのスタイルに対応。たとえば、夜釣りのときに防波堤の金属柵にピタッとつければ、両手で仕掛けづくりに集中できます。

ただ明るいだけじゃない。光をデザインする楽しさ

光の質にも、もちろん妥協はありません。最大650ルーメンという光量は、暗闇を照らすのに十分なスペック。でも、「CP100」の本当の魅力は、その光を自在にコントロールできる点にあるんです。

気分やシーンに合わせて切り替えられるのは、「白色光」「暖色光」「自然光」の3種類の色温度。仲間と賑やかに過ごすときはクリアな白色光、1人で静かに焚き火を眺めるときは温かみのある暖色光…なんて使い分けが可能ですよ。

さらに、無段階調光機能で、キャンドルのような微光からフルパワーまで、明るさをシームレスに調整できるのも嬉しいポイント。これぞ光をデザインする楽しさ、だと思いませんか？

8000mAhの安心感。「もしも」のときのライフライン

アウトドアでの高い利便性は、そのまま非常時の信頼性につながりますよね。これぞ「フェーズフリー」という考え方。「CP100」は、その点でも非常に頼もしい存在です。

内蔵された8000mAhの大容量バッテリーは、最小モードで約360時間、日数にして約15日間も連続点灯が可能。長期間の停電でも、これ1本あれば光を失う不安はかなり軽減されるはずです。

さらに見逃せないのが、モバイルバッテリー機能。災害時に情報収集の生命線となるスマートフォンの充電を確保できます。突然の雨にも負けないIPX5の防水性能も備えており、まさに「もしも」のときの、心強い備えとなる1本です。

直感操作OK！ ガジェット好きに響く気の利いた設計

これだけ多機能だと、操作が複雑なんじゃない？ と思うかもしれません。ご安心を。その点も「CP100」は実にスマートです。

充電は汎用性の高いUSB Type-Cポートを採用し、充電状況はインジケーターで一目瞭然。照明のオンオフやモード切替も、数個のボタンで直感的に行えるように設計されています。

個人的にぐっときたのが、消灯時のモードを記憶してくれる機能。たとえば、暖色モードで消したら、次に点灯したときも暖色モードで始まるんです。こういう「痒い所に手が届く」設計、ガジェット好きにはたまりませんよね。

アウトドアギアを突き詰めると、1つの問いに行き着きます。それは、どれだけ多くの状況に、これ1つで対応できるか。

「CP100」は、その問いに対して、現時点での1つの理想的な答えを示してくれているように感じます。アウトドアから書斎、そして防災バッグの中まで。多くのライトが担ってきた役割を、この1本に集約できるかもしれません。

このランタンが1本あるだけで、次のキャンプ、そして「もしも」のときに、どれくらい心強い安心感をもたらしてくれるのか。できればプロジェクトの終了前に、その可能性を確かめてみてください。

