¡¡¡Ú¥ï¥ë¥·¥ã¥ï¡á¹©Æ£ºÌ¹á¡ÛÀ¤³¦Åª¤Ë¸¢°Ò¤Î¤¢¤ë²»³Ú¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ö¥·¥ç¥Ñ¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¡¦¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡×¤ÎËÜÁª·ë²Ì¤¬£²£±ÆüÈ¯É½¤µ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¤Î·¬¸¶»Ö¿¥¤µ¤ó¡Ê£³£°¡Ë¤¬£´°Ì¤ËÆþ¾Þ¤·¤¿¡£
¡¡°¦ÃÎ¸©ÂçÉÜ»Ô½Ð¿È¤Î¿ÊÆ£¼ÂÍ¥¤µ¤ó¡Ê£²£³¡Ë¤Ï½ç°Ì¤Ê¤·¤ÎÆþÁª¤À¤Ã¤¿¡££±°Ì¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥ë¡¼¤µ¤ó¡Ê£²£·¡Ë¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÆþ¾Þ¤ÏÁ°²ó£²£°£²£±Ç¯¤ÎÈ¿ÅÄ¶³Ê¿¤µ¤ó¤È¾®ÎÓ°¦¼Â¤µ¤ó¤ËÂ³¤¯²÷µó¤À¡£
¡¡ËÜÁª¤Ï£±£¸¡Á£²£°Æü¤Ë¥ï¥ë¥·¥ã¥ï»ÔÆâ¤Î¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡£²£°Æü¤ËºÇ½ª±é¼Ô¤È¤·¤Æ±éÁÕ¤·¤¿·¬¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ñ¥ó¡Ê¤ÎºîÉÊ¡Ë¤ò¥·¥ç¥Ñ¥ó¤ÎÃÏ¤Ç±éÁÕ¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡¢²þ¤á¤Æ¥·¥ç¥Ñ¥ó¤¬¹¥¤¤À¤È´¶¤¸¤¿¡£¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¤âµ®½Å¤Ê½Ö´Ö¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£·¬¸¶¤µ¤ó¤ÏÅìµþ·Ý½ÑÂç¤È¥Ù¥ë¥ê¥ó·Ý½ÑÂç³ØÂç³Ø±¡¤Ç³Ø¤ó¤À¡££²£±Ç¯¤Î¥ë¡¼¥Ó¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¹ñºÝ¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¡Ê¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¡Ë£²°Ì¤Ê¤É¡¢¹ñºÝ¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿³ºº°÷¤Î°ì¿Í¤Ç¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤Î³¤Ï·¾´»Ò¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤»²²Ã¼Ô¤¬¶Ïº¹¤Ç¶¥¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢ËÜÁª¤ËÆüËÜ¿Í¤¬£²¿Í¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Ï¡ÊÆüËÜ¤«¤é¤Î»²²Ã¼Ô¤Î¡Ë²»³ÚÅªÆâÍÆ¤¬¿¼¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¡£¤³¤ÎÆ»¤ò¤º¤Ã¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È£²¿Í¤ËÎå¤Þ¤·¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
