ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬3Ï¢¾¡¡¢µÕ²¦¼ê¤ÇºÇ½ªÀï¤Ø¡¡À¶µÜ¹¬ÂÀÏº¤¬3ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¡¢Âë¤Ï»³Àî¤ÎÉüÄ´¤Ë´üÂÔ
8°ÂÂÇ7ÆÀÅÀ¤Ç¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Åê¼ê¿Ø¤ò¹¶Î¬
¢£ÆüËÜ¥Ï¥à 7¡¼1 ¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê19Æü¡¦¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö2025 ¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º ¥Ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸Âè5Àï¤Ï7-1¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ç¡È¥Ï¥ó¥Ñ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¥¤¥¤¤Ï¤¿¤é¤¡É¡¢Î¬¤·¤Æ¡È¥Ñ¤Ê¤¤¡É¤Ï¤¿¤é¤¤ò¤·¤¿Áª¼ê¤òÎ¾¥Á¡¼¥à¤«¤é¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡2Ï¢ÇÔ¤«¤é¤Î2Ï¢¾¡¤Ç¤³¤Î»î¹ç¤ò·Þ¤¨¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¡£½øÈ×3²ó¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦ÂçÄÅÎ¼²ðÅê¼ê¤ÎÁ°¤Ë1°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤ë¤¬¡¢ÀèÈ¯¤Î¸ÅÎÓâÏßìÅê¼ê¤âÇ´¤Ã¤ÆÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£
¡¡4²ó¡¢ÀèÆ¬¤ÎÀÐ°æ°ìÀ®ÆâÌî¼ê¤¬°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢¥Õ¥é¥ó¥ß¥ë¡¦¥ì¥¤¥¨¥¹³°Ìî¼ê¤È·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¤Ï»Íµå¤Ç½ÐÎÝ¤·ËþÎÝ¤Ë¡£¤³¤³¤ÇÂÇÀÊ¤ËÆþ¤Ã¤¿À¶µÜ¹¬ÂÀÏºÆâÌî¼ê¤ÎÆâÌî¥´¥í¤ÇÀèÀ©ÅÀ¤òµó¤²¤¿¡£3ÅÀº¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ·Þ¤¨¤¿5²ó¤Ë¤âºÆ¤Ó1»àËþÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤È¡¢À¶µÜ¹¬¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤Ç2ÅÀ¤òÄÉ²Ã¡£ÎÝ¾å¤Ç¾Ð´é¤¬ÃÆ¤±¤¿¡£
¡¡¥ì¥¤¥¨¥¹¤¬3»Íµå¡¢·´»Ê¤¬2»Íµå¤È¾¡Éé¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢À¶µÜ¹¬¤¬3ÂÇÅÀ¡£¤³¤Î3»î¹ç¤Ç6ÅÀ¡¢9ÅÀ¡¢7ÅÀ¤ÈÂçÎÌÅÀ¤Ç¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿ÆüËÜ¥Ï¥à¤¬µÕ²¦¼ê¤ò¤«¤±¤¿¡£
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÏÅê¼ê¿Ø¤Ë²ÝÂê¡¢»³Àî¤¬7²ó¤Ë1¹æ¥½¥í
¡¡Åê¼ê¿Ø¤¬Êø¤ì¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤À¤¬¡¢ÂÇÀþ¤â¶ì¤·¤¤Å¸³«¤À¤Ã¤¿¡£Á°Æü¤ËÍê¤ì¤ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¡¦ÃæÂ¼¹¸³°Ìî¼ê¤¬Éé½ýÎ¥Ã¦¤·¡¢¤³¤Î»î¹ç¤â6²ó¤Þ¤Ç4°ÂÂÇ¡£¤½¤Î´Ö¤Ë7ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤¤¡¢·Þ¤¨¤¿7²ó¡¢1»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤Ç»³ÀîÊæ¹âÆâÌî¼ê¤ËÂÇÀÊ¤¬²ó¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï3ÈÖ¼ê¡¦²ÃÆ£µ®Ç·Åê¼ê¡£½éµå¤ò¸«Æ¨¤·¡¢2µåÌÜ¤Ï¥Õ¥¡¥¦¥ë¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¡¢2µåÂ³¤±¤¿¥Õ¥©¡¼¥¯¤Ë¤Ï¶õ¿¶¤ê¤»¤º¡£5µåÌÜ¤Î¹â¤á¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤òÂª¤¨¤ë¤È¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤ä¤äº¸Êý¸þ¤ØÈô¤ó¤ÀÂÇµå¤Ï¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤À¡£
¡¡½éÀï¤ÏµÍ¤Þ¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¡¢2ÀïÌÜ¤Ï2°ÂÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¤¬¡¢Ï¢ÇÔÃæ¤ÏÌµ°ÂÂÇ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³Àî¡£¤³¤Î°ìÈ¯¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËËÜÍè¤ÎÂÇËÀ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¡£ºÇ½ªÀï¤Ç¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ê¡Ö¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡×ÊÔ½¸Éô¡Ë
¡Êµ»öÄó¶¡¡§¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥° ¥¤¥ó¥µ¥¤¥È¡Ë