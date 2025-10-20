「お金がなくなるのが怖い。老後のために取っておかなくちゃ」……。そう思いながら、生きてきた男性。しかし、その“老後”を迎えたとき、思っていたほどお金は必要なかったとしたら？ 長年、節約と貯金を続けた男性の後悔を見ていきましょう。

お金を貯めることに執着した男性の後悔

田村正彦さん（仮名・66歳）は、昨年、勤続40年の会社を退職しました。手元には退職金の残りも含めた資産が約8,200万円。妻・雅代さん（同い年）と2人で年金生活（月24万円）を送っています。「生活が苦しい」と悩むシニアも多いなか、羨ましがられるような老後といえます。

しかし、正彦さんは力なく微笑みます。

「ここまで貯める必要はなかった。お金はあるのに、もう使う元気がないんです」

「貧乏を見てきたから、怖かった」

正彦さんが貯金体質になったのは、幼少期の体験が大きく影響しています。父親は中小企業の営業職で、リストラと転職を繰り返していました。給与が不安定なため、母親はいつも「今月も赤字だよ」とため息をついていたそうです。

「母が財布をのぞいては頭を抱える姿を見て育った。だからお金がなくなるということに、異常なくらいの恐怖心がありましたね」

高校時代から新聞配達や工場の夜勤アルバイトをし、手にしたお金は一円も無駄にしませんでした。大学進学も地元の国公立。仕送りを断り、授業料も自分で工面したといいます。

節約が「生活のルール」になっていた

就職後も、その性格は変わりません。会社から1時間半も離れた場所に家賃3万円台の木造アパートを借り、昼はおにぎり、夜は自炊。交際費を抑えるために同僚との飲み会もほとんど参加しませんでした。

30歳で結婚したとき、雅代さんはそんな正彦さんの倹約ぶりに驚いたといいます。

「電気をつけっぱなしにしただけで“もったいない”って言うの。でも、浪費家よりはマシかなって。子どもの教育費はケチらないことを約束して、あとは家計管理から何から任せることにしたんです」

雅代さんのいうとおり、夫婦の家計管理は正彦さんが担当。毎月の生活費を細かく記録し、1円単位で帳簿をつけるのが日課でした。雅代さんは自分のパート代の一部を小遣いとして受け取っていましたが、それ以外の支出は都度報告していたといいます。

2人の間には男の子が1人。約束通り教育費だけは惜しまず出しましたが、それ以外は節約の日々。外食やレジャーを避ける正彦さんに、雅代さんは不満を募らせていました。

「思い出って多少のお金と引き換えで作るものだと思うんですよ。貯めるばっかりで何が楽しいのかなって。でも、現実的に離婚も難しかったですし、諦めていました。今でも息子はかわいそうだったなと思います」

いよいよ定年、8,000万円の資産を手に入れたが…

そして迎えた65歳での完全リタイア。当時、退職金と貯蓄で8,000万円という資産に到達していました。

やっと気兼ねなくお金を使えると思いきや、長年染みついた節約癖は抜けません。妻との退職祝いの旅行計画を立てても「今は高すぎる」と迷ううちに、季節が過ぎていきました。

そんな折、正彦さんの持病の腰痛が急速に悪化。長距離移動が難しくなりました。痛み止めの副作用で胃が荒れ、食欲も落ち、日に日に気力まで削がれていきます。元気なうちに行きたいところに行っておけばよかったと思っても、もう体がついていきません。

正彦さんは、家計簿を眺めてはため息をつきます。

「退職して1年ですが、相場がいいので資産はむしろ200万円ほど増えているんです。でも、普通に生活する分には年金と少しの貯金で足りるし、あとは介護にお金を用意しておくぐらいで、なんとかなる。……こうなってようやくわかったんです。老後に備えるという名目で人生を先送りして、何にも残っていないことに」

結局、お金があっても、若さも時間も戻らない――その事実に気づいた正彦さん、「せめてお前は楽しんでおいで」と、雅代さんが望めばお金を渡すようになったといいます。それを使って、友人や元パート仲間と旅行や食事を楽しむ雅代さんは、「今がいちばん幸せ」と笑います。

正彦さんは、自らの反省を踏まえて、こういいます。



「介護なんかでそれなりに減るでしょうが、最後は家もお金も息子に渡すことになると思います。『貯めておくだけじゃなく、元気なうちに家族で使いなさい』と伝えたいですね」

貯めても貯めても不安…それが人生の楽しみを奪う

誰もが老後の不安を感じます。 けれど、その不安は「貯めても消えない」ものなのかもしれません。1,000万円あっても心配になり、2,000万円、3,000万円と積み上げても、安心は訪れません。その結果、「貯めたまま終わる」人生になってしまうことも。

老後資金を貯めることは大切ですが、貯めること自体が目的になってしまうと、本来の人生の楽しみを奪ってしまいます。 健康で動ける期間には限りがあります。経験や思い出にお金を使うこと。貯める先にある「使うこと」が何よりも大切なのです。