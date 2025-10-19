大谷はPS史上11人目の1試合3本塁打を達成

ドジャース・大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、ナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦に「1番・投手兼指名打者」で先発出場。打者としてポストシーズン史上11人目の1試合3本塁打、投手としても6回0/3を無失点、10奪三振の大活躍を見せた。伝説を刻んだ夜。球団公式カメラマンが捉えたベンチでの“一幕”が「年間最高の写真」「感動する」と反響を呼んでいる。

打撃不振が指摘されていた大谷が、大一番で復活した。初回のマウンドは先頭を歩かせたものの、3者連続三振を奪うと、直後の打席で先頭打者本塁打を叩き込んだ。4回には飛距離469フィート（約142.9メートル）の超特大弾をマーク。そして7回の第4打席はMVPコールの中、左中間へ運び1試合3発を成し遂げた。

一夜明けて球団カメラマンのジョン・スーフー氏は自身のSNSを更新。「集中している」として、大谷のベンチの姿を添えた。大谷はバットにキスをするような仕草を見せ、“思い”を乗せているように見える。「息をのむほど美しい1枚 バットへのキス」「最高にクール」「カッコイイんですけど」「伝説的な写真だ」「インクレディブル」「Wow……その仕草を見ると本当に感動するよ」「最高の写真」などと日米ファンも称賛を送った。

大谷は今ポストシーズンで打者として打率.220、5本塁打、9打点、OPS.967をマーク。投手としても2先発して12回を投げ、2勝0敗、防御率2.25、19奪三振を記録している。ワールドシリーズは24日（同25日）から開幕する。（Full-Count編集部）