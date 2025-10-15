»³ËÜÍ³¿¤¬¶á¤Å¤¡Ä¡ÈÉ¿ÊÑ¡É¤·¤¿¥¹¥Í¥ë¡¡¹ßÈÄÄ¾¸å¡¢Ãæ·Ñ±ÇÁü¤¬Âª¤¨¤¿¸÷·Ê¡Ö·»Äï¤ß¤¿¤¤¾Ð¡×
»³ËÜ¤¬¸ì¤ë¥¹¥Í¥ë¡ÖËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÂ¸ºß¡×
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 2¡¼1 ¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡¦¥ß¥ë¥¦¥©¡¼¥¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤È¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ë2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£ÀèÈ¯¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥¹¥Í¥ëÅê¼ê¤¬8²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ10Ã¥»°¿¶¤Î¹¥Åê¡£¹ßÈÄ¸å¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¡È¤À¤±¡É¤Ë¸«¤»¤¿¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ë´¶Æ°¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°µÅÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£¥¹¥Í¥ë¤Ï3²óÀèÆ¬¤Ë°ÂÂÇ¤òµö¤¹¤â¸£À©¤Ç¥¢¥¦¥È¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢°Ê¹ß¤Ï1¿Í¤ÎÁö¼Ô¤âµö¤µ¤º¡£24¿Í¤Î¡È¥Ñ¡¼¥Õ¥§¥¯¥È¡ÉÅêµå¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥ºÂÇÀþ¤òµí¼ª¤Ã¤¿¡£8²ó103µå¤òÅê¤²¤Æ1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ¡¢Ìµ»Íµå10Ã¥»°¿¶¤Î²÷Åê¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤ËÂç¤¤¯¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡8²ó¤òÅê¤²½ª¤¨¤Æ¥Ê¥¤¥ó¤«¤é¾Î¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢¥¹¥Í¥ë¤Ë¾Ð´é¤Ç¶á´ó¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬»³ËÜ¤À¤Ã¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤êÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Ê¤¤º¸ÏÓ¤ÏÇò¤¤»õ¤ò¸«¤»¡¢¥Ú¥³¥ê¤È¤ª¸ß¤¤¤Ë¤ª¼µ·¡£¥¹¥Í¥ë¤Ï»³ËÜ¤¬º¹¤·½Ð¤·¤¿±¦¼ê¤ò¥®¥å¥Ã¤È°®¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢º¸¼ê¤ò¾å¤Ë¾è¤»¤¿¡£¸½ÃÏÊüÁ÷¶É¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤È¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ³¡¹¤ÈÈ¿±þ¡£¡ÖËÜÅö¤Ë·»Äï¤ß¤¿¤¤¾Ð¡×¡Ö»³ËÜ¤¯¤óÍè¤ë¤È¹ø¤¬Äã¤¯¤Ê¤ë¥¹¥Í¥ë¡×¡Ö¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¡Ö¥¹¥Í¥ë¤¬ÆüËÜ¼°°®¼ê¤·¤Æ¤ë¡ÊÍ¥¤·¤¤Î¾¼ê°®¤êwww¡Ë¡×¡ÖÃ¯¤è¤ê¤âÍ³¿¤¯¤ó¤«¤é¤ÎÏ«¤¤¤Î¥Ï¥°¤¬´ò¤·¤½¤¦¾Ð¡×¡ÖÊ¸²½¤ò¥ê¥¹¥Ú¥¯¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎéµ·Àµ¤·¤¤¡×¡Öº¸¼ê¤òÅº¤¨¤Æ¤ë¤Î¤¬¥¹¥Í¥ë¤Î¿ÍÊÁ¤ÎÎÉ¤µ¤¬½Ð¤Æ¤ë¡×¡Ö¥¬¥Á¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¾Ð¡×¤ÈÈ¿¶Á¤¬¹¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥Í¥ë¤È»³ËÜ¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤µ¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç²ñÏÃ¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬Â¿¤¤¡£¤³¤ÎÆü¤Î»î¹çÁ°¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿²ñ¸«¤Ç»³ËÜ¤Ï¥¹¥Í¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥à¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´¶¯¤¤Â¸ºß¤Ç¤¹¤·¡¢ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¤¹¤´¤¯Âç¤¤ÊÂ¸ºß¡×¡Ö»î¹ç¤Î¤³¤È¤Ç¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤È´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£²÷Åê¤·¤¿º¸ÏÓ¤ÎÎÏ¤ò¤â¤é¤¤¡¢Âè2Àï¤ÎÀèÈ¯¤Çº£ÅÙ¤Ï»³ËÜ¤¬²÷Åê¤ò¸«¤»¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë