¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥¬ー¥Õ¥£ー¥ë¥É¡¢¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥É¥é¥ÞÈÇ½Ð±é¤òË¾¤àÀ¼¤ËÈ¿±þ ¨¡ ¡Ö¼Â¤Ï¸«»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç¡×
¥É¥é¥ÞÈÇ¡Ö¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡×¤ÎÀ©ºî¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢¥êー¥Þ¥¹¡¦¥ëー¥Ô¥óÀèÀ¸Ìò¤Ë¥¢¥ó¥É¥ê¥åー¡¦¥¬ー¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¿ä¤¹À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥¬ー¥Õ¥£ー¥ë¥ÉËÜ¿Í¤¬¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¤Î¥êー¥Þ¥¹¡¦¥ëー¥Ô¥ó¤Ï¡¢Âè3ºî¡Ø¥¢¥º¥«¥Ð¥ó¤Î¼ü¿Í¡Ù¤Ç¥Û¥°¥ïー¥Ä¤Î¡Ö°Ç¤ÎËâ½Ñ¤ËÂÐ¤¹¤ëËÉ±Ò½Ñ¡×¤Î¿·Ç¤¶µ»Õ¤È¤·¤Æ½éÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡£±Ç²èÈÇ¤Ç¤Ï¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥·¥åー¥ê¥¹¤¬¹¥±é¤·¡¢¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È»à¤ÎÈëÊõ PART2¡Ù¡Ê2010¡Ë¤Þ¤Ç¤Î·×5ºî¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¿ôÇ¯Á°¤Ë¡¢¥¬ー¥Õ¥£ー¥ë¥É¤ò¼ã¤¥ëー¥Ô¥óÀèÀ¸¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¥¢ー¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¼Â¼Ì¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ç¤Î¥·¥êー¥ºÉü³è¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥¬ー¥Õ¥£ー¥ë¥ÉÈÇ¥ëー¥Ô¥ó¤òË¾¤àÀ¼¤¬ºÆÇ³¤·¤¿·Á¤À¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¥¬ー¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï¡¢SNS¾å¤Î¥Õ¥¡¥ó¥³¥á¥ó¥È¤ËËÜ¿Í¤¬Ä¾ÀÜ²óÅú¤¹¤ëÊÆ¤Î¿Íµ¤´ë²è¡ÖActually Me¡×¤ËÅÐ¾ì¡£TikTok¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤¿¡Ö¥êー¥Þ¥¹¡¦¥ëー¥Ô¥ó¡©¡©¡©¡©¡×¤È¤¤¤¦¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÈ¿±þ¤·¤¿¡£
¡Ö¼Â¤Ï¡¢¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¡Ù¥·¥êー¥º¤ò¸«»Ï¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£º£¤µ¤é¤À¤è¤Í¡£¤Á¤ç¤¦¤É3ºîÌÜ¤Î±Ç²è¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¤Ç¡£¡×
Âè3ºî¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥ëー¥Ô¥ó¤¬½éÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ø¥Ï¥êー¡¦¥Ý¥Ã¥¿ー¤È¥¢¥º¥«¥Ð¥ó¤Î¼ü¿Í¡Ù¡£¤·¤«¤·¥¬ー¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï¥ëー¥Ô¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÄ¾ÀÜ¿¨¤ì¤º¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤ë¤è¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤±Ç²è¤À¤·¡¢ÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êª¸ì¤À¡×¤È´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤ë¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢HBO¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥ÞÈÇ¤Ï¸¶ºîÁ´7´¬¤òÌó10Ç¯¤«¤±¤Æ¤¸¤Ã¤¯¤êÉÁ¤¯·×²è¤Ç¡¢¸½ºß¥·ー¥º¥ó1¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ºî¤Ç¤Î¥ëー¥Ô¥ó¤Ï33ºÐ¤ÎÀßÄê¡Ê½éÅÐ¾ì»þ¡Ë¤À¤¬¡¢¥¬ー¥Õ¥£ー¥ë¥É¤Ï¸½ºß42ºÐ¡£¡Ø¥¢¥º¥«¥Ð¥ó¤Î¼ü¿Í¡Ù¤òÉÁ¤¯¥·ー¥º¥ó3¤ò·Þ¤¨¤ëº¢¤Ë¤Ï¡¢Ç¯ÎðÅª¤Ë¤ä¤äÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£
