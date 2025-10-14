山本由伸がブルワーズ戦の登板に向けて調整

ドジャースの山本由伸投手が金髪から黒髪に“イメチェン”。ブルワーズとのリーグ優勝決定シリーズを前に、雰囲気がガラッと変わった右腕に「黒髪カッコ良すぎるし」「気合い入ってる」とファンも注目している。

デーブ・ロバーツ監督は12日（日本時間13日）の会見で、第1戦はブレイク・スネル投手、第2戦は山本に先発マウンドを託すと明言した。敵地ミルウォーキーに姿を現した山本は、ブルペンで43球を投げるなど、登板に向けて調整を行った。

髪を切りサッパリした山本は、カラーも黒に変更。爽やかな黒髪は球場のライトに照らされ、より一層引き立っており、右腕の姿に見惚れるファンが続出した。

SNSでは「なんだか新鮮」「え、黒髪!?」「どしたんや」「こっちの方がいい！」「思ってたより黒かった」「男はね、結局黒髪なんですよ」「まじでニヤケ止まらない」「黒がいいよ」といったコメントが寄せられた。

前回8日（同9日）のフィリーズ戦では5回途中6安打3失点で敗戦投手となっただけに、次回登板では心機一転した右腕のリベンジに期待が集まる。（Full-Count編集部）