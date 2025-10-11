愛が強い！ YouTubeチャンネル「Favourite kittens」では、母猫が子猫を無理やりグルーミングする様子が配信され、動画のコメント欄には「さすがにママには勝てないね！」「キュートすぎて目が離せない」「愛情たっぷりだね」との声が続出しました。

子猫「やっぱり離してニャ〜」

注目を集めたのは「母猫が里親の子猫を無理やりお風呂に入れる ー とても面白くてかわいい！」という動画。母猫の「ジョアンナ」にかまってもらいたい子猫「レオ」を、ジョアンナがガチっと押さえます。

レオを前足でホールドしながらグルーミングするジョアンナ。くすぐったいのか、抜け出したいのか、レオは猫パンチで応戦します。しかし、そんなレオにかまうことなく、せっせとグルーミングを続けるジョアンナの様子がとてもほほ笑ましいですね。

おとなしくグルーミングを受けていると思ったレオですが、「やっぱり離してニャ〜」と言わんばかりにバタバタと暴れます。そんなレオにかまっていられないと、前足を使って器用に動きを封じるジョアンナ。レオの何とも言えない表情に注目です。

完璧なグルーミングを終えたジョアンナは、やっとレオを解放します。ちょっぴり激しいけれど、愛情たっぷりのグルーミングを受けたレオは、ふわっふわの毛並みになりました。

動画の終盤では、おっぱいを探すようなしぐさでジョアンナに甘えているレオの様子もうかがえます。動画を見ればきっとかわいい2匹から目が離せなくなるはず！ ぜひチェックしてみてください。