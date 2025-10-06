中島瑠菜、ミニ丈ワンピから美脚披露 19歳の誕生日直前の受賞に笑顔「少し早めのプレゼント」【第21回クラリーノ美脚大賞2025】
【モデルプレス＝2025/10/06】女優の中島瑠菜、高橋ひかる（※「高」は正式には「はしごだか」）、仲里依紗が6日、都内で開催された「第21回クラリーノ美脚大賞2025」に出席。中島が、同賞の受賞の喜びを語った。
【写真】18歳美人女優、ミニ丈ワンピから美脚披露
「クラリーノ美脚大賞」 は、幅広い世代の健康で魅力的な美脚を靴で演出したいという女性を応援するために、2003年より始まったもの。ティーン部門で受賞した中島は、ブラックとホワイトのミニ丈ワンピース姿で登場し、美しい脚を披露した。
今回のドレスについて中島は「一番は脚が綺麗に見えるようにというのを頭に置きながら選んだんですけど、この靴に合うように選ばせていただきました」とにっこり。受賞の心境を問われると「選んでいただけたことをとても光栄に思いますし、あと私の誕生日が10月10日でして。少し早めのプレゼントをいただいたようで、勝手に幸せな気持ちになっています」「10日で19歳になります」と笑顔を見せた。
美脚の秘訣については「毎日お風呂を上がった後に筋肉をほぐすために、保湿しながらマッサージをしたり。寝る前にちょっとストレッチをしながら。毎日ケアをしています」と明かし「小学校の時から中学にかけて、ずっと水泳をやっていたので、そういうのもあるのかなと思います」とも話していた。
質疑応答で、今回の装いでどこに出かけたいか問われた中島は「靴はちょっとカジュアルな雰囲気もあるし、可愛らしいお洋服を着させていただいているので、夜にお友達とカフェとかに行ったりしてみたいなって思います。暗めのシックな雰囲気のカフェに行きたいです」と返答。コーディネートのポイントを問われると「靴と合わせた色のお洋服で、ベロアの生地をチョーカーとお洋服で合わせているので、そこがポイントです」と語った。
なお、オーバー40ty部門で受賞した米倉涼子は、体調不良のため欠席していた。（modelpress編集部）
◆中島瑠菜、ミニ丈からスラリ美脚披露
