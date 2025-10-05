ケンタッキー“520円お得”「ファン感謝祭パック」発売、10月8日〜10月28日

ケンタッキーフライドチキン(KFC)は10月8日、全国の店舗(一部店舗を除く)で「ファン感謝祭パック」(税込990円)を発売する。

看板メニュー「オリジナルチキン」にサイドメニュー2種が付いたセット。単品購入だと税込1,510円であることから“520円お得”だとしている。販売期間は10月28日まで。デリバリーは対象外。

ケンタッキーフライドチキン「ファン感謝祭パック」

〈「ファン感謝祭パック」セット内容〉

「ファン感謝祭パック」のセット内容は、「オリジナルチキン」3ピース、「カーネルクリスピー」「ビスケット」各1個。

今回の「ファン感謝祭パック」にも入っている「オリジナルチキン」は、若鶏を使ったフライドチキンで、KFCの看板メニュー。カーネル･サンダース氏が1940年に編み出したレシピで、現在も調理法を変えずに提供している。一般的なフライヤーでの調理とは異なり、圧力釜で最高温度185℃･約15分かけてじっくり揚げる調理法が特徴だ。単品価格は1ピース310円(税込)。

ケンタッキーフライドチキン「オリジナルチキン」

「カーネルクリスピー」は骨なしで食べやすいサイズ感が特徴。日本の天ぷらから着想を得て、1998年に誕生した日本のKFCオリジナルのロングセラー商品だ。さっぱりした味わいの鶏胸肉を、ニンニクと醤油をベースに味付けし、独自に開発した衣で包んで揚げている。単品価格は税込290円。ただし10月7日までは『カーネルクリスピー1ピース半額』キャンペーンを展開しており、特別価格の税込140円で提供している。

ケンタッキーフライドチキン「カーネルクリスピー」

「ビスケット」はバター風味の生地を使用し、表面のサクサク食感と、中のしっとり食感を楽しめる。特製のハニーメイプルをかけて味わう、KFCオリジナルの人気サイドメニュー。単品での価格は‎税込290円。

ケンタッキーフライドチキン「ビスケット」

