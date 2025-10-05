不意に、背後から突然襲われた…！猫のまんぼうくんに起こった緊張の瞬間。その時見せた人間顔負けの『迫真の表情』がX上で大きな話題となっています。投稿はすでに14万表示を突破、いいねは6700超えの大反響に。「怪獣映画のワンシーンみたい」「神がかってる画角」などといったコメントも寄せられています。

背後から襲われた猫の『迫真の表情』が話題

「くつ下に背後から襲われた時のまんぼうの顔」―Xアカウント『まんぼう（時々くつ下くん）』に投稿されたのは、猫の「まんぼう」くんが猫の「くつ下」くんに、背後から飛び掛かられた瞬間を捉えた1枚。大きな注目を集めたのは、その時まんぼうくんが見せた危機迫る『表情』でした。

まんぼうくんは、一緒に過ごしていたくつ下くんに後ろから飛び掛かられ、倒されてしまった様子。不意に背後をとられてしまったのでしょうか。「やられた！」と言わんばかりの表情があまりにキュートで、思わず笑みがこぼれてしまいました。

絶妙なワンショットに驚きと称賛の声

まんぼうくんの絶妙な表情を捉えたワンショットに、Xユーザーからもたくさんの反響が寄せられています。

「これは本当に可愛すぎるでしょう」「これは！！映画のポスターになるやつ…！！」「怪獣映画のワンシーンみたい」「すごい演技力！ニャスペンスでれそう！」といった声のほか、「よく撮れましたね」という飼い主さんの撮影タイミングへの賞賛の声も。多くの人に驚きと、癒しを与えてくれたまんぼうくんなのでした。

コミカルな一面を見せてくれたまんぼうくんとくつ下くんですが、普段はとっても仲良し。おばあちゃんの家で暮らすくつ下くんとは、お互いの家を行き来する仲なのだとか。そんなふたりの様子は、Xアカウント『まんぼう（時々くつ下くん）』で楽しむことができます。

飼い主さん、まんぼうくん、くつ下くん、この度はご協力誠にありがとうございました。

