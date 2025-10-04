¡ÚºÇ¸å¤Î¥»¥ê¥Õ¤Ë¥¾¥¯¡Ä¡Û¡Ö¤Ê¤ó¤ÇËÍ¤À¤±¡Ä¡×ÆÉ¼Ô¤ò¿ÌÙþ¤µ¤»¤ë¾×·â¤Î¤É¤ó¤Ç¤óÊÖ¤·¡ªÀÄ½Õ¤È¥Û¥é¡¼¤¬Íí¤ß¹ç¤¦¥é¥¹¥È¤ËSNSÁûÁ³¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¾¯Ç¯¤¿¤Á¤¬²È¤ò½Ð¤Æ¡¢¿¹¤ÇÀ¸³è¤¹¤ë¿ôÆü¤òÉÁ¤¯Âç²È( @ksyjkysk)¤µ¤ó¤ÎÁÏºîÌ¡²è¡ØËÍ¤é¤Î²Æ¤È³¥¡Ù¡£¿¹¤ËÀ³¤ß¤Ä¤¯²½¤±Êª¤ÈÂÐÖµ¤·¡¢Âç¤¤¯À®Ä¹¤ò¿ë¤²¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼ç¿Í¸ø¡£ÉÂ¼¼¤ÇÌÜ¤ò³Ð¤Þ¤¹¤È¡Ö¤¢¡¼¤¢¡¢¸«¤Ä¤«¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Ê¡£¤ªÁ°¡¢¤â¤¦Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤è¡×¤È¡¢Ã¯¤«¤Ë¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¥é¥¹¥È¤Î¥»¥ê¥Õ¤ËÇØ¶Ú¤¬¥Ò¥ä¥ê¡ªÍ½ÁÛ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë1.8Ëü¤¤¤¤¤Í¤¬ÆÏ¤¯Â¾¡¢¡Ö¤¨¡©¤É¤¦¸À¤¦¤³¤È¡©¡×¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¥À¥á¤Ã¤Æ¤³¤È¡©¡×¤È¡¢²ò¼á¤Ë¸ÍÏÇ¤¦À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢À©ºî¤ÎÎ¢Â¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ»¤»¤Æ¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¹½À®¤¬¤ï¤«¤ë¤È¡¢¤è¤êÇØ¶Ú¤¬¥¾¥¯¥ê¤È¤¹¤ë¤¾¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò¹îÉþ¤·¤¿¤¤¡×¤È´ê¤¤¡¢¼«Ê¬¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë²È¤òÎ¥¤ì¡¢¿¹¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤ë¤È¤³¤í¤«¤éËë¤ò³«¤±¤ëËÜºî¡ÖËÍ¤é¤Î²Æ¤È³¥¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¿¹¤Î±ü¿¼¤¯¤Ë¤Ï¡Ö³¥ÆþÆ»¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÉÔµ¤Ì£¤Ê²½¤±Êª¤¬À³¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¿¿ÌëÃæ¤Ë¤½¤Î²½¤±Êª¤ËÁø¶ø¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¶±¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¶³²ð¤Î¡Ö³¥ÆþÆ»¤òÅÝ¤½¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦Äó°Æ¤Ç³¥ÆþÆ»¤ò³³¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤¹·×²è¤òÎ©¤Æ¤ë¡£¤¤¤¸¤á¤äÎôÅù´¶¤Ë¶ì¤·¤ó¤Ç¤¤¿Èà¤é¤Ï¡¢³¥ÆþÆ»¤òÅÝ¤¹¤³¤È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼«Ê¬¤Î³Ì¤òÇË¤ê¡¢¿·¤¿¤Ê°ìÊâ¤òÆ§¤ß½Ð¤»¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤·¤Æ¡¢¾¯Ç¯¤¿¤Á¤Ï¶¨ÎÏ¤·¤Æ²½¤±Êª¤ò³³¤«¤éÆÍ¤Íî¤È¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤Í¡£À®¤·¿ë¤²¤¿¡×¤È´î¤Ö¡£¤·¤«¤·¡¢Êª¸ì¤ÏÃæÈ×¤Ç°ìÅ¾¤·¡¢Ãç´Ö¤¬¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Íî¤È¤·¤¿¤Ï¤º¤Î³¥ÆþÆ»¤¬ºÆ¤Ó¸½¤ì¤ë¡£É¬»à¤ËÆ¨¤²ÏÇ¤¦¥«¥º¡Ä¤½¤Î¤È¤¡¢²½¤±Êª¤ÎÀµÂÎ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë!!
¤³¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºî¼Ô¤ÎÂç²È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÏÃ¤ÏºÇ½é¤«¤é¾ÃËÉÃÄ¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¡¢¥«¥º¤ÎÌÑÁÛ¤Ç¤¹¡×¤È¾×·âÅª¤ÊÀßÄê¤òÌÀ¤«¤¹¡£³³¤«¤éÍî¤Á¤¿ºÝ¤Ë¤«¤¹¤ê½ý¤ÇºÑ¤ó¤À¤È¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¥«¥º°Ê³°¤ÎÃç´Ö¤ÏÁ´°÷Ì¿¤òÍî¤È¤·¡¢Í£°ìÀ¸¤»Ä¤Ã¤¿¥«¥º¤Ï²¿¤é¤«¤Î±Æ¶Á¤Ç¸¸Ä°¤ä¸¸³Ð¤ò´µ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Âç²È¤µ¤ó¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö³¥ÆþÆ»¤Î»Å¶È¤Ç¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Âç²È¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥«¥º¤ÎÌÑÁÛ¤ò¶ñ¸½²½¤·¤Æ¡¢¤¢¤¿¤«¤â¤ß¤ó¤ÊÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤âÌÀ¤«¤¹¡£Êª¸ì¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿³¥ÆþÆ»¤Î»Ñ¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï³¥ÆþÆ»¤¬¸«¤»¤¿¸¸³Ð¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀµÂÎ¤ÏÁÜº÷¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¾ÃËÉÃÄ°÷¤À¤Ã¤¿¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Âç²È¤µ¤ó¤Ë¤è¤ì¤Ð¡Ö³¥ÆþÆ»¤Ï¡¢¥«¥º¤Ë¿Í»¦¤·¤ò¤µ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë»Å¸þ¤±¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Í·¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤Ç¤¹¡×¤È¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§Âç²È(@ksyjkysk)
