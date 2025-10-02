【コペンハーゲン＝上杉洋司】欧州連合（ＥＵ）は１日、デンマークの首都コペンハーゲンで開いた非公式の首脳会議で、ロシアの無人機による領空侵犯などに対応する「ドローン・ウォール（対無人機の壁）」構想を進めることで大筋一致した。

露無人機によるＥＵ加盟国への領空侵犯が相次ぐ中、欧州は防衛網の強化を加速させる構えだ。

構想では、レーダーを整備し、侵入する無人機を探知・追跡したり、無力化させたりする防空システムの強化を欧州全体で目指す。領空侵犯が複数国にまたがることを想定し、加盟国間の情報共有システムの見直しも図る。予算規模などの具体的な計画は明らかにされていないが、米トランプ政権が要求する欧州防衛産業の底上げにもつなげる考えとみられる。

アントニオ・コスタ欧州理事会常任議長（ＥＵ大統領）は会議後の記者会見で、構想を軸とした防衛力強化について「幅広い支持があった」と述べた。会議にオンライン参加したウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領は「対無人機防衛で我々以上に経験がある国はない」と述べ、ウクライナが協力する考えを示した。