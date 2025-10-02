日本人の2人に1人が一生涯に一度は罹患するといわれるがん（国立がん研究センター「最新がん統計」より）。そんながんについて、「治療に莫大な費用がかかる」というイメージをもつ人は多いのではないでしょうか。しかし、日本の公的医療保険、特に「高額療養費制度」を活用すれば、自己負担額を大きく抑えることが可能です。看護師FP・黒田ちはる氏の著書『【図解】医療費・仕事・公的支援の悩みが解決する がんとお金の話』（彩図社）より、いざというときのために知っておきたい医療費の基本をみていきましょう。

医療費は「高額療養費制度」で抑えることが可能

健康保険によって、医療費は大幅に抑えることができます。ここで紹介する高額療養費制度は、医療費を安くする基本となります。

莫大な額にはなりにくい

「がん治療は高額な医療費がかかる」というイメージを持つ方は多く、診断当初は「治療費を払い続けられるだろうか？」と不安を感じる方も少なくありません。

しかし、過度に不安になる必要はありません。日本には医療費が莫大な額にならないようなしくみがあります。

では、具体的にどのくらいの費用がかかるのかを見てみましょう。

就労世代の実際の負担は3割

まず一番に言及したいのは、健康保険制度（公的医療保険）についてです。

基本的にすべての方は、健康保険に加入されていると思います。ご存じの通り、この制度によって私たちの医療費負担は、実際にかかる費用全体の一部となっています。

健康保険の適用される治療や検査の場合、窓口負担は1〜3割です。

年齢によっても異なりますが、就労世代の皆さん（69歳以下）の場合は3割です。手術や抗がん剤などで100万円の医療費がかかったとしても、窓口では30万円の支払いとなります。

［図表1］公的医療保険のしくみ 出所：『【図解】医療費・仕事・公的支援の悩みが解決する がんとお金の話』（彩図社）より引用

がんの標準治療は保険適用の範囲

がんの標準治療とは、現在の治療において科学的根拠（エビデンス）に基づき、もっとも効果が期待でき、安全性が確認されている治療のことを指します。

「がん情報サービス」ホームページには以下のように書かれています。

標準治療は、世界中で行われた臨床試験の結果を多くの専門家が集まって検討し、有効性と安全性を確認して、最良であると合意が得られた治療法です。診療ガイドラインには、これらの合意の内容の詳細などがまとめられています。また、全国のがん診療連携拠点病院などのがんの治療を行う病院では、診療ガイドラインに沿った標準治療が行われています。なお、「最新の治療」が最も優れているとは限りません。「最新の治療」が標準治療になるためには、それまでの標準治療より優れていることが証明される必要があります。そのため、開発中の試験的な治療として、効果や副作用などを調べる臨床試験が必要です。つまり、「最新の治療」というだけでは、「最良の治療」にはならないのです。（「がん情報サービス」ホームページhttps://ganjoho.jp/public/knowledge/guideline/index.htmlより）

標準治療のほとんどが健康保険（公的医療保険）の適用となりますので、突然数百万円かかる可能性は低いことが分かります。

「がん治療＝莫大な費用がかかる」というのはイメージにすぎません。まずは「どんな公的制度があるのか」を知ることが大切です。

ここからは具体的な制度の内容について説明していきます。

少し複雑に感じるかもしれませんが、一人で悩む必要はありません。読んでいて難しいことがあれば、病院内のがん相談支援センターや医療連携室といった相談窓口、あるいはFPなどの専門家に確認してみましょう。

あなたが不安に思う時間や、情報を探す時間を、前向きに治療と向き合うための時間に変えることができますよ。

高額療養費制度でさらに負担が減る

健康保険によって、検査や治療にかかる費用は、1〜3割負担で済みます。ただ、30万円でも高額ですので、さらに負担を減らすしくみが「高額療養費制度」になります。一般的な収入（年収約370万〜約770万円）の場合は最終的には8万円台になります。

［図表2］高額療養制度 出所：『【図解】医療費・仕事・公的支援の悩みが解決する がんとお金の話』（彩図社）より引用

なお、マイナ保険証や限度額適用認定証があると、窓口での支払いは自己負担限度額までとなり、医療費負担を抑えることができます。

しかし、この自己負担限度額というのは収入によって変わります。もしも収入が違う場合は医療費の自己負担額も変わります。

まずは図表3でご自身の収入の区分ア〜オを確認して、覚えておきましょう。

［図表3］高額療養費 自己負担限度額 70歳未満 出所：『【図解】医療費・仕事・公的支援の悩みが解決する がんとお金の話』（彩図社）より引用（厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」「高額療養費制度の見直しについて」をもとに作成）

［図表4］高額療養費 自己負担限度額 70歳以上75歳未満 出所：『【図解】医療費・仕事・公的支援の悩みが解決する がんとお金の話』（彩図社）より引用（厚生労働省保険局「高額療養費制度の見直しについて」をもとに作成）

健康保険の種類によってはさらに支援がある

また、加入されている健康保険によってはさらに自己負担額が抑えられる可能性もあります。

健康保険組合や共済などは「付加給付」「一部負担金払戻金」といった名称で後日金額が支給されることがあります。

自動で手続きしてくれるところが多いのですが、ご自身での手続きが必要な場合もありますので、健康保険のホームページを確認してみると良いでしょう。

しかし、財政が厳しくなってきている健康保険組合も多く、給付が縮小傾向であることや、退職後に任意継続被保険者（在職中の健康保険を継続すること）では適用外であることもあるため、私が相談を受ける際には各健康保険組合のホームページの細かいところまで相談者さんと一緒に確認するように心がけています。

［図表5］健康保険の種類 出所：『【図解】医療費・仕事・公的支援の悩みが解決する がんとお金の話』（彩図社）より引用

黒田 ちはる

看護師FP®