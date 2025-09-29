セレーナ・ゴメスが結婚！ 「本物のディズニープリンセスと結婚した」とベニー・フランコ
セレーナ・ゴメスが、音楽プロデューサーのベニー・フランコと、ついに結婚した。ウェディングドレスは、ラルフローレンによる特注品だったといい、ベニー・フランコが「本物のディズニープリンセスと結婚した」と喜びを露わにした。
【写真】結婚指輪をはめて重ねた手
Peopleによると、2024年末に婚約し、挙式間近とみられていたセレーナとベニーが、現地時間9月27日、カリフォルニア州で結婚式を挙げたようだ。セレーナとベニーが晴れの日にそれぞれ選んだのは、ラルフローレンによるカスタムドレスと、タキシード。セレーナのホルターネックのドレスには、フラワーモチーフがあしらわれ、ロマンティックな雰囲気を醸し出す。ブルネットの髪の毛は毛先を巻いて、エレガントなダウンスタイルにした。
翌日、インスタグラムを更新したベニーは、「本物のディズニープリンセスと結婚しました」と綴り、ドレスとべールを身に付けたセレーナと、白いソファに座って撮影したセルフィーなど、結婚式のオフショットを公開。結婚指輪をはめて重ねた手や、ベッドで休む親密な写真、祭壇の前に寝転ぶ子供の写真など、ハッピーな様子をシェアした。
長くアーティストとプロデューサーとして知人同士だったセレーナとベニーは、2023年7月に交際をスタートし、12月にSNSを通じて関係を公表。昨年12月、インスタグラムにて「永遠が今始まる…」とキャプションを添え、左手薬指に大きなダイヤモンドリングをはめた写真を公開し、婚約を発表した。結婚式には、親友のテイラー・スウィフトや、 ドラマ 『マーダーズ・イン・ビルディング』で共演したスティーブ マーティンとマーティン・ショート 、 ポール・ラッドほか、パリス・ヒルトンなど、セレブが大勢参列したようだ。
なお、ベニーのロマンティックな投稿に、セレーナが「心から愛してる」と反応し、「ハイディ・クルムから「2人の幸せが嬉しい。おめでとう！」と祝福が寄せられているほか、ファンからもお祝いコメントが贈られている。
引用：「benny blanco」インスタグラム（＠itsbennyblanco）
【写真】結婚指輪をはめて重ねた手
Peopleによると、2024年末に婚約し、挙式間近とみられていたセレーナとベニーが、現地時間9月27日、カリフォルニア州で結婚式を挙げたようだ。セレーナとベニーが晴れの日にそれぞれ選んだのは、ラルフローレンによるカスタムドレスと、タキシード。セレーナのホルターネックのドレスには、フラワーモチーフがあしらわれ、ロマンティックな雰囲気を醸し出す。ブルネットの髪の毛は毛先を巻いて、エレガントなダウンスタイルにした。
長くアーティストとプロデューサーとして知人同士だったセレーナとベニーは、2023年7月に交際をスタートし、12月にSNSを通じて関係を公表。昨年12月、インスタグラムにて「永遠が今始まる…」とキャプションを添え、左手薬指に大きなダイヤモンドリングをはめた写真を公開し、婚約を発表した。結婚式には、親友のテイラー・スウィフトや、 ドラマ 『マーダーズ・イン・ビルディング』で共演したスティーブ マーティンとマーティン・ショート 、 ポール・ラッドほか、パリス・ヒルトンなど、セレブが大勢参列したようだ。
なお、ベニーのロマンティックな投稿に、セレーナが「心から愛してる」と反応し、「ハイディ・クルムから「2人の幸せが嬉しい。おめでとう！」と祝福が寄せられているほか、ファンからもお祝いコメントが贈られている。
引用：「benny blanco」インスタグラム（＠itsbennyblanco）