【食べる美容液】スーパーフード｢アサイー｣の専門店が続々オープン！その魅力と秘密にフォーカス（静岡）
今、静岡で専門店が急増している人気のグルメ。それは…“アサイーボウル”。
ブラジル・アマゾン原産のアサイーは、鉄分やポリフェノール、食物繊維が豊富。“食べる美容液”とも呼ばれるスーパーフードです。
アサイーボウルはピューレ状にしたアサイーにフルーツやナッツ、ハチミツなどをトッピングした、朝食やスイーツとして世界中で親しまれています。
その人気が今、再燃しているのです。特に若い世代に支持され、Z世代が選ぶトレンドランキングでは、2025年上半期『流行った食べ物』でアサイーボウルが1位に輝きました。
そのブームの波は静岡にも。
静岡駅周辺だけでも、2025年に入って少なくとも4店舗ものアサイーボウルの専門店がオープンしているんです。
（客）
「おいしい。SNSで出てきておいしそうで来ました。見た目もかわいくておいしくて、栄養いっぱい。はやってる」
その人気は若者にとどまらず…。
（客）
「インスタでずっと見ていて初体験です。今おなかいっぱいだったけど食べられるぐらいおいしい。なんか体に良いものだっていろんなものが入ってるから」
今、幅広い年代に広がりを見せるアサイーボウル。話題の専門店でその魅力と人気のヒミツを調査してきました。
静岡駅から徒歩5分、葵区紺屋町に2025年の2月にオープンした「浅井さんのアサイー店」。
オープン初日には約300人が来店し行列になりました。現在、仙台に2号店を構え、さらにディズニーランドがある舞浜の大人気ショッピングモール、「イクスピアリ」にも期間限定で出店するなど、全国的に注目を集めているアサイーボウル専門店です。
このアサイーボウルは、小ぶりな容器に色鮮やかなフルーツがたっぷりトッピングされています。
（客）
「カワイー。めっちゃ可愛い」
このSNS映えする見た目の華やかさも人気の理由です。
（浅井さんのアサイー店 櫻田 莉亜さん）
「SNSに投稿される人も多いので、見栄えがいい方がテンションが上がると思うので、注文が入ってから切るので、一気に4人組とか大人数の人が来ると、ちょっと手こずっちゃいます」
見た目だけではなく、素材にもこだわりが…。
（浅井さんのアサイー店 櫻田 莉亜さん）
「アサイーはブラジルから直輸入していて、砂糖不使用で、いくつかのフルーツを独自にブレンドして自然な甘みで作っています」
アサイー自体は、ほのかな甘み酸味があるものの淡白な味わい。だからこそアレンジやトッピングで店の個性が出ます。
（客）
「重くなくて甘すぎないし、体に良いなって感じ。もったりしすぎなくて、ケーキとか爆食いするよりは罪悪感が無く食べられる」
あっさりとしていて、“ 罪悪感のなさ”がアサイーボールの最大の魅力ですが…。少し物足りないという人におすすめなのが…。
「アサイーチョコ」。
（浅井さんのアサイー店 櫻田 莉亜さん）
「店舗で仕込んでいる生チョコを使用していて、濃厚でフルーツとも相性がいいので、甘いのが好きな人におすすめです」
（客）
「チョコの甘さがフルーツと一緒に食べるとおいしい。私(アサイー)初めて食べたのですけど、めっちゃおいしいです」
まだ、アサイーボウルを味わったことがない人も、一度試してみてはいかがでしょうか。
話題の専門店は静岡駅周辺だけではありません。
9月、焼津市にオープンしたばかり「アサイー工房 静岡焼津店」
「アサイー工房」は大阪発のアサイー専門店で、2024年11月に本店がオープンして以来、全国130店舗に達する勢いで拡大中。まさに、アサイー旋風を巻き起こしている注目のブランドです。この日も、若い世代から、家族連れまで幅広い客層でにぎわっていました。
（客）
「今まで食べたことが無かったから、新しい食感でおいしかったです」
（客）
「インスタでずっと見ていて、来たいなと思っていた初体験です。話題の食品ということで、一度は食べたいと思っていた。体に良い分、癖もあるのかなと思っていたんですが、全然そんなことなくて食べやすかった」
（客）
「初めて来たんですけど、すごくおいしいです。ここはフルーツとか自分で好きなの選べて良い」
そうなんです。この店舗では、サイズごとに決まった数のフルーツやトッピングを好きなように選ぶことができ、自分好みにカスタマイズすることができるんです。気になるその味は…。
（客）
「もったり系でめっちゃおいしいです。酸っぱ過ぎず甘過ぎずそういうのが苦手な人でも食べやすい。気になる甘さが無くてさっぱりとしていて食べやすい」
ベースとなるアサイーのペーストには、希少性の高い高濃度のものを使用しているそうで。
（アサイー工房 静岡焼津店 加藤 姫乃さん）
「当店のアサイーは保存料 香料 着色料を使わずに素材本来の味を楽しんでいただけるように作っています。もったりとした食感で食べ応えがある」
（客）
「もったりしていてフルーツ感が強くておいしい。いつも家で冷凍物を食べていたけど、やはり違います」
そんな本格派のアサイー専門店で気になるメニューを発見。それが「グリークヨーグルト」。これも、Z世代が選ぶトレンドランキングで3位に入った注目の食材なのです。「グリークヨーグルト」とは、ギリシャ発祥のヨーグルトで、通常のヨーグルトよりも水分が少なく、もっちりとした食感と濃厚な味わいが特徴です。
（アサイー工房 静岡焼津店 加藤 姫乃さん）
「自家製のヨーグルトは、15時間以上かけて毎日お店で作っています」
（客）
「ヨーグルトは、もったりしていてフルーツとの相性が良かった」
グリークヨーグルトは高タンパク低カロリー。ダイエット中の方にもおすすめだそうです。その他にもアサイーの栄養素を気軽に取り入れることができる「飲むアサイー」や、さっぱりとしたアサイーに抹茶の風味がマッチする、期間限定のメニュー「抹茶アサイー」など、バリエーション豊富な“アサイー体験”を楽しむことができます。
静岡で広がりを見せるアサイーボウル。あなたも話題の専門店で、自分好みの味を見つけてみてはいかがでしょうか。、