画像はVivo X200 Ultra Image: Notebook check

もはやカメラが主役級。

スマホが登場してから、そこに搭載されるカメラは年々進化の勢いが止まりません。Apple（アップル）やGoogle（グーグル）の発表した最新機種でも軒並みカメラのスペック向上が話題の中心を占めています。

そんな中、vivo（ビボ）から次期「X300シリーズ」に対応するZEISS製カメラキットの発売が発表されました。この見た目、もはやカメラが主役でそのおまけがスマホのようなビジュアルです。

ZEISS製カメラキットって何？

Image: ANDROID AUTHORITY

vivoから登場予定のX300シリーズのカメラ機能をさらにアップグレードさせるカメラキットで、一眼レフカメラのようにガシャっとレンズが取り付けられるようになるキットです。vivoは X200 Ultraで初めてこのレンズキットに対応しましたが、今回はX300のベースモデル、Proモデルも含めて対応する見込みです。

スマホ標準のカメラでは補いきれない望遠の写真や、撮影時のマニュアル設定などが直感的に行なえるのがなによりもメリット。物理的なダイヤルやボタンを備えたカメラグリップでより写真撮影に集中して、こだわった写真を撮影できるのが魅力的です。

X300 Ultraの扱いは未発表

vivoは「全X300シリーズがZEISSテレフォトコンバーターに対応」と発表していますが、X300 Ultraについての具体的な情報はまだ公開されていません。その発言を文字通り受け取ると、Ultraモデルも同じ2.35倍コンバーターをサポートすることになります。

とにかくスマホのカメラ性能を追求したいというユーザーにとっては、カメラキットを追加するだけでさらに高品質な撮影体験と写真がゲットできるので、スマホ一台でハイクオリティな写真が撮りたいという方にはおすすめです。ただし現段階ではUltraモデルと同じカメラキットが搭載される可能性も残っているので発表されるまではそのポテンシャルは未知なところ。できればX200 Ultraを超えるスペックで出して欲しいなぁ…。

vivo X300シリーズは、2025年10月13日に中国で正式発表される予定で、一部モデルは世界展開される見込みですが、カメラキット単体で売り出されるのかセットのみか未定です。カメラ性能では頭ひとつ抜けた体験ができることをvivoに期待したいですね。

Source: ANDROID AUTHORITY,NOTEBOOK CHECK