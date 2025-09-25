※このお話は作者スズさんに寄せられたエピソードをもとに脚色を加え再構成しています。

■これまでのあらすじ

草太は同僚・芹との関係を疑われ夫婦の危機を迎えますが、裏切っていたのは藤枝でした。藤枝は感情を爆発させ退職し、芹も孤立して欠勤に追い込まれます。草太の退職日には葉山の計らいで送別会が開かれ、漆谷が部長に推されなかったと不満をぶつけますが、草太は信頼と口の堅さこそ上司の資質だと返し、後輩たちも葉山を支持しました。やがて草太夫婦は関係を修復し、穏やかな日常を取り戻します。その後、芹が職場に復帰しますが、会社は人手不足からおとがめなしとします。それでも冷たい視線にさらされる彼女を救ったのは、変わらぬ態度で声をかけた同期・漆谷でした。



■噂を広めた張本人…それでも今は支えとなる存在

■漆谷に声をかける葉山の真意とは…？■葉山の鋭い視線…隠された真実に迫る!?藤枝と芹の関係を社内に広めた張本人だと知りながらも、今では変わらず接してくれる漆谷に、芹は感謝の言葉を伝えます。「同期は3人になっちゃったし、仲良くしようね」と笑顔で告げられた漆谷でしたが、芹と別れた後にため息を漏らします。その後、鋭い視線で「芹さんに言ったの？」と問いかける葉山に、漆谷は動揺しながら「言いふらしたことはもう謝った」と弁解。しかし――彼の胸の奥には、まだ明かされていない真実が隠されているのかもしれません…！(スズ)