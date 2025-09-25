¡È¤â¤¦1¿Í¤ÎÈï³²¼Ô¡É¤Î²ÄÇ½À¡Ä»³Ãæ¤ÇÇò¹ü²½¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå½÷À ÊÌ¤Î½÷À¤Ø¤Î¾üÂ÷»¦¿ÍÅù¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤ÎÃË½÷¤òºÆÂáÊá¤ÎÊý¿Ë
¡¡2¿ÍÌÜ¤ÎÈï³²¼Ô¤¬Éâ¾å¤Ç¤¹¡£´ôÉì¸©ËÜÁã»Ô¤Î»³Ãæ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿½÷À¤Î°äÂÎ¤ò¤á¤°¤ê¡¢¾üÂ÷»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿ÃË½÷¤¬¡¢ÊÌ¤Î½÷À¤¬ÊÑ»àÂÎ¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ë¤â´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿ô¡¹¤Î»¦¿Í»ö·ï¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¿°¦ÃÎ¸©·Ù¤Î¸µ·Ù»ë¤Ë¡¢º£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ö·ïÈ¯À¸Á°¤«¤éÁÜººÀþ¾å¤ËÉâ¾å¡Ä
¡¡8·î¤ËËÜÁã»Ô¤Î»³Ãæ¤ÇÎ©Ìî·Ã»Ò¤µ¤ó(Åö»þ53)¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¡¢9·î24Æü¡¢¾üÂ÷»¦¿Í¤Ê¤É¤Îºá¤ÇÎ©²Ö¹ÀÆóÈï¹ð(55)¤¬¡¢»àÂÎ°ä´þ¤Îºá¤ÇÆâ±ï¤ÎºÊ¡¦¿À¸¶Èþ´õÈï¹ð(35)¤¬µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Î©Ìî¤µ¤ó¤¬Î©²ÖÈï¹ð¤Ë¼«¿È¤ò»¦¤¹¤è¤¦°ÍÍê¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢Î©²ÖÈï¹ð¤é¤Î´ØÍ¿¤¬µ¿¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î»ö·ï¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö½÷À¤Î°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¤Ç¤¹¡£µÞ¤Ê³³¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÌÚ¤Î¤½¤Ð¤Ë¤Ï²Ö¤¬¶¡¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
º£Ç¯1·î¡¢Î©Ìî¤µ¤ó¤Î°äÂÎÈ¯¸«¸½¾ì¤«¤é¤ª¤è¤½20¥¥íÎ¥¤ì¤¿Í¬ÈåÀîÄ®¤Î»³Ãæ¤Ç¡¢Çò¹ü²½¤·¤¿½÷À¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¡¢¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿²Ä»ù»Ô¤Î30Âå¤Î½÷À¤È³ÎÇ§¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½¾ì¤Ï¡¢¿ÍÄÌ¤ê¤â¾¯¤Ê¤¤¼¢²ì¸©¤È¤Î¸©¶¤Ë¶á¤¤»³Ãæ¤Ç¤¹¡£
¸½¾ì¶á¤¯¤Î½»Ì±¡§
¡Ö·Ù»¡¤Î¿Í¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤Æ¤¤¿¤êÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ØÇò¹ü²½°äÂÎ¤¬½Ð¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¡Ù¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡×
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¡¢¼Â¤Ï·Ù»¡Â¦¤¬¡Ä¡£
¡Ê¥ê¥Ýー¥È¡Ë
¡Ö·Ù»¡¤ÏÎ©Ìî¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤¬È¯À¸¤¹¤ëÁ°¤«¤é¡¢Î©²ÖÈï¹ð¤é¤ÎÆ°¤¤ò¥Þー¥¯¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Î²òÀÏ¤Ê¤É¤«¤é¡¢Î©Ìî¤µ¤ó¤Î»ö·ï¤ÎÁ°¤«¤éÁÜººÀþ¾å¤ËÎ©²ÖÈï¹ð¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¢£º£¸å¡¢ÁÜºº¤Ï¤É¤¦¿Ê¤à¤Î¤«¡Ä°¦ÃÎ¸©·ÙOB¤ËÊ¹¤¯
¡¡°¦ÃÎ¸©·Ù¤Î¸µ·Ù»ë¤Ç¡¢¿ô¡¹¤Î»¦¿Í»ö·ï¤òÁÜºº¤·¤Æ¤¤¿¾®ÃÓ¾¡¹§¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾®ÃÓ¤µ¤ó¡§
¡Ö¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤Î°äÂÎ¤òÎÄÍ§²ñ¤Î¿Í¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÁÜººÀþ¾å¤Ç¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤³¤ÏÈó¾ï¤ËÆñ¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¿¤À¡¢ÈÈ¿Í¤ÎËÉÈÈ¥«¥á¥é¤ä¼Ö¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤À¤È¤«¡¢Ä¾¶á¤ÎÈÈ¹Ô¤ò¸«¤¿¤È¤«¡¢Æü»þ¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤½¤ÎÁ°¸å¤Î¾õ¶·¤Ë°ÌÃÖ¾ðÊó¤äÈÈ¿Í¤¬Î©¤Á´ó¤Ã¤¿¤È¤«¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×
¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÁÜºº¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ä¡£
¾®ÃÓ¤µ¤ó¡§
¡Ö´Õ¼è¤êÁÜºº¤È¤¤¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èï³²¼Ô¤ÈÈÈ¿Í¤È¤Î¸òÍ§´Ø·¸¤È¤«¡¢²ÈÂ²¤È¤«¡¢²¿¤é¤«¤ÎÀÜÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¦¤«¤¬¤ï¤ì¤ë¡£ÅöÁ³º£¤Î»þÂå¤Ï¡¢ÄÌ¿®ÍúÎò¤ä¶ä¹Ô¸ýºÂ¤Î¶â¤ÎÆ°¤¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯·Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
½÷À¤Ï¡ÖÃÎ¤ê¹ç¤¤¤È½Ð¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤¢¤È¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏÎ©²ÖÈï¹ð¤é¤¬½÷À¤Î»àË´¤Ë´ØÍ¿¤·¤¿µ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤ß¤Æ¡¢¶á¤¯»àÂÎ°ä´þ¤ÎÍÆµ¿¤Ç2¿Í¤òºÆÂáÊá¤¹¤ëÊý¿Ë¤Ç¤¹¡£