2025年バロンドール、男子候補選手30人の全ランキングが判明！

22日にパリで2025年度のバロンドール授与式が行われた。

同賞はサッカー界で最高の個人賞とされるもので、今年はPSGのフランス代表FWウスマヌ・デンベレが初受賞となった。

デンベレはPSGの悲願だったUEFAチャンピオンズリーグ初優勝に大貢献を果たし、堂々の選出となった。

男子の候補選手30人のランキングも判明している。

1位 ウスマヌ・デンベレ（PSG）

2位 ラミン・ヤマル（バルセロナ）

3位 ヴィティーニャ（PSG）

4位 モハメド・サラー（リヴァプール）

5位 ラフィーニャ（バルセロナ）

6位 アシュラフ・ハキミ（PSG）

7位 キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）

8位 コール・パーマー（チェルシー）

9位 ジャンルイージ・ドンナルンマ（PSG→マンチェスター・シティ）

10位 ヌーノ・メンデス（PSG）

11位 ペドリ（バルセロナ）

12位 フヴィチャ・クヴァラツヘリア（PSG）

13位 ハリー・ケイン（バイエルン）

14位 デジレ・ドゥエ（PSG）

15位 ヴィクトル・ギェケレシュ（スポルティングCP→アーセナル）

16位 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）

17位 ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）

18位 スコット・マクトミネイ（ナポリ）

19位 ジョアン・ネヴェス（PSG）

20位 ラウタロ・マルティネス（インテル）

21位 セール・ギラシ（ドルトムント）

22位 アレクシス・マカリステル（リヴァプール）

23位 ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）

24位 ファビアン・ルイス（PSG）

25位 デンゼル・ダンフリース（インテル）

26位 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）

27位 デクラン・ライス（アーセナル）

28位 フィルヒル・ファン・ダイク（リヴァプール）

29位 フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン→リヴァプール）

30位 マイケル・オリーセ（バイエルン）

2位には21歳以下の若手選手が対象になるコパ・トロフィーを受賞した18歳のヤマルがランクイン。そのほか、欧州王者になったPSGの選手が上位に名を連ねている。

「実はバロンドールを獲ったことがない、偉大なる10選手」

授賞式で涙を見せたデンベレは、「全てを誇りに思う。このようなトロフィーを獲得できたのは、本当に特別なこと。本当にチームの努力の賜物。みんなが自分を後押ししてくれた。本当に素晴らしいし、嬉しい。泣きたくはなかったけれど、残念ながら失敗してしまったよ」と話していた。