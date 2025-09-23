2025年バロンドール、男子候補選手30人の全ランキングが判明！

写真拡大

22日にパリで2025年度のバロンドール授与式が行われた。

同賞はサッカー界で最高の個人賞とされるもので、今年はPSGのフランス代表FWウスマヌ・デンベレが初受賞となった。

デンベレはPSGの悲願だったUEFAチャンピオンズリーグ初優勝に大貢献を果たし、堂々の選出となった。

男子の候補選手30人のランキングも判明している。

1位　ウスマヌ・デンベレ（PSG）
2位　ラミン・ヤマル（バルセロナ）
3位　ヴィティーニャ（PSG）
4位　モハメド・サラー（リヴァプール）
5位　ラフィーニャ（バルセロナ）
6位　アシュラフ・ハキミ（PSG）
7位　キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）
8位　コール・パーマー（チェルシー）
9位　ジャンルイージ・ドンナルンマ（PSG→マンチェスター・シティ）
10位　ヌーノ・メンデス（PSG）
11位　ペドリ（バルセロナ）
12位　フヴィチャ・クヴァラツヘリア（PSG）
13位　ハリー・ケイン（バイエルン）
14位　デジレ・ドゥエ（PSG）
15位　ヴィクトル・ギェケレシュ（スポルティングCP→アーセナル）
16位　ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）
17位　ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）
18位　スコット・マクトミネイ（ナポリ）
19位　ジョアン・ネヴェス（PSG）
20位　ラウタロ・マルティネス（インテル）
21位　セール・ギラシ（ドルトムント）
22位　アレクシス・マカリステル（リヴァプール）
23位　ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）
24位　ファビアン・ルイス（PSG）
25位　デンゼル・ダンフリース（インテル）
26位　アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）
27位　デクラン・ライス（アーセナル）
28位　フィルヒル・ファン・ダイク（リヴァプール）
29位　フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン→リヴァプール）
30位　マイケル・オリーセ（バイエルン）

2位には21歳以下の若手選手が対象になるコパ・トロフィーを受賞した18歳のヤマルがランクイン。そのほか、欧州王者になったPSGの選手が上位に名を連ねている。

「実はバロンドールを獲ったことがない、偉大なる10選手」

授賞式で涙を見せたデンベレは、「全てを誇りに思う。このようなトロフィーを獲得できたのは、本当に特別なこと。本当にチームの努力の賜物。みんなが自分を後押ししてくれた。本当に素晴らしいし、嬉しい。泣きたくはなかったけれど、残念ながら失敗してしまったよ」と話していた。