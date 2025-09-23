2025年バロンドール、男子候補選手30人の全ランキングが判明！
22日にパリで2025年度のバロンドール授与式が行われた。
同賞はサッカー界で最高の個人賞とされるもので、今年はPSGのフランス代表FWウスマヌ・デンベレが初受賞となった。
デンベレはPSGの悲願だったUEFAチャンピオンズリーグ初優勝に大貢献を果たし、堂々の選出となった。
男子の候補選手30人のランキングも判明している。
1位 ウスマヌ・デンベレ（PSG）
2位 ラミン・ヤマル（バルセロナ）
3位 ヴィティーニャ（PSG）
4位 モハメド・サラー（リヴァプール）
5位 ラフィーニャ（バルセロナ）
6位 アシュラフ・ハキミ（PSG）
7位 キリアン・エムバペ（レアル・マドリー）
8位 コール・パーマー（チェルシー）
9位 ジャンルイージ・ドンナルンマ（PSG→マンチェスター・シティ）
10位 ヌーノ・メンデス（PSG）
11位 ペドリ（バルセロナ）
12位 フヴィチャ・クヴァラツヘリア（PSG）
13位 ハリー・ケイン（バイエルン）
14位 デジレ・ドゥエ（PSG）
15位 ヴィクトル・ギェケレシュ（スポルティングCP→アーセナル）
16位 ヴィニシウス・ジュニオール（レアル・マドリー）
17位 ロベルト・レヴァンドフスキ（バルセロナ）
18位 スコット・マクトミネイ（ナポリ）
19位 ジョアン・ネヴェス（PSG）
20位 ラウタロ・マルティネス（インテル）
21位 セール・ギラシ（ドルトムント）
22位 アレクシス・マカリステル（リヴァプール）
23位 ジュード・ベリンガム（レアル・マドリー）
24位 ファビアン・ルイス（PSG）
25位 デンゼル・ダンフリース（インテル）
26位 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）
27位 デクラン・ライス（アーセナル）
28位 フィルヒル・ファン・ダイク（リヴァプール）
29位 フロリアン・ヴィルツ（レヴァークーゼン→リヴァプール）
30位 マイケル・オリーセ（バイエルン）
2位には21歳以下の若手選手が対象になるコパ・トロフィーを受賞した18歳のヤマルがランクイン。そのほか、欧州王者になったPSGの選手が上位に名を連ねている。
授賞式で涙を見せたデンベレは、「全てを誇りに思う。このようなトロフィーを獲得できたのは、本当に特別なこと。本当にチームの努力の賜物。みんなが自分を後押ししてくれた。本当に素晴らしいし、嬉しい。泣きたくはなかったけれど、残念ながら失敗してしまったよ」と話していた。