Ç¤¬¡ØÁé¤»¤Æ¤¤¿¡Ù¤È´¶¤¸¤¿¤é¡Ä¹Í¤¨¤é¤ì¤ë5¤Ä¤Î¸¶°ø¡¡µ¿¤¦¤Ù¤ÉÂµ¤¤â¤´¾Ò²ð
1.ÅüÇ¢ÉÂ
Ç¤ÎÅüÇ¢ÉÂ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥¹¥ê¥ó¤ÎÊ¬Èç¤äºîÍÑ¤ËÌäÂê¤¬À¸¤¸¡¢·ìÅüÃÍ¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£7ºÐ°Ê¾å¤ÎÃæ¹âÎðÇ¤ÇÈ¯¾É¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÆÃ¤ËÈîËþ¤Î¥ª¥¹Ç¤Ï¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¡¢Áá´üÈ¯¸«¤¬½ÅÍ×¤À¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅüÇ¢ÉÂ¤ÎÇ¤ÎÆÃÄ§¤È¤·¤Æ¡¢²á¾ê¤Ë¿å¤ò°û¤ó¤ÇÂçÎÌ¤Ë¤ª¤·¤Ã¤³¤ò¤¹¤ë¡ÊÂ¿°ûÂ¿Ç¢¡Ë¤ä¿©Íß²¢À¹¤Ê¤Î¤ËÂÎ½Å¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Ì·½â¤·¤¿¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¾É¾õ¤¬¿Ê¤à¤È¸µµ¤¤ÎÄã²¼¤äÃ¦¿å¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¾É¾õ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤éÁá¤á¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
2.¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É
¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É¤Ï¡¢¹âÎð¤ÎÇ¤ËÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ëÉÂµ¤¤Ç¤¹¡£¹Ã¾õÁ£¥Û¥ë¥â¥ó¤¬²á¾ê¤ËÊ¬Èç¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿·ÄÄÂå¼Õ¤¬²á¾ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿©Íß¤Ï²¢À¹¤Ç¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤ºÂÎ½Å¤¬¸º¾¯¤·¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É¤ÎÇ¤Ï¡¢°ì¸«¤¹¤ë¤È¸µµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤¿¤á¸«²á¤´¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¹âÎð¤ÎÇ¤¬ÆÍÁ³¡¢ÌëÌÄ¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢Âç¤¤ÊÀ¼¤ÇÌÄ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¤É¡¢¹ÔÆ°¤ÎÊÑ²½¤¬¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Ç°¤Î¤¿¤áÆ°ÊªÉÂ±¡¤Ø¤Î¼õ¿Ç¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£
3.¾Ã²½´ÉÆâ¤Î´óÀ¸Ãî
Ç¤Ï²óÃî¤ä¾òÃî¤Ê¤É¤Î´óÀ¸Ãî¤¬Ä²Æâ¤Ë½»¤ßÃå¤¯¤È¡¢¤´ÈÓ¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÁé¤»¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë´Ù¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Ä²Æâ¤Ë´óÀ¸¤·¤¿´óÀ¸Ãî¤Ë±ÉÍÜÊ¬¤ò²£¼è¤ê¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¤Ç¤¹¡£
´óÀ¸Ãî¤Ë´¶À÷¤¹¤ë¤È¡¢Áé¤»¤ë¤Û¤«¤Ë¤âÆðÊØ¤ä²¼Î¡¡¢ÓÒÅÇ¡¢ÌÓ¤Å¤ä¤Î°²½¡¢¤È¤¤Ë¤ÏÉÏ·ì¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
´óÀ¸Ãî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿Í´Ö¤Ë¤¦¤Ä¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´¶À÷¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢Áá¤á¤ËÆ°ÊªÉÂ±¡¤ò¼õ¿Ç¤·¶î½ü¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
4.µë±ÂÎÌ¤¬Â¤ê¤Ê¤¤
ÂÎ½Å¸º¾¯¤Î¸¶°ø¤ÏÉÂµ¤¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Õー¥É¤ÎÎÌ¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ç¤Î·ò¹¯¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢Ç¯Îð¡¢ÂÎ³Ê¡¢³èÆ°ÎÌ¤Ë±þ¤¸¤¿Å¬ÀÚ¤ÊÎÌ¤Î¥«¥í¥êーÀÝ¼è¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£¿©Íß¤¬¤¢¤ë¤Î¤ËÂÎ½Å¤¬¸º¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢¥Õー¥É¤Î¼ïÎà¤ä±ÉÍÜ¥Ð¥é¥ó¥¹¡¢Í¿¤¨¤ëÎÌ¤ò¸«Ä¾¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ÆÃ¤Ë¡¢¹âÎðÇ¤ä¿©Íß¤¬Äã²¼¤·¤ä¤¹¤¤Ç¤Ï¡¢ÓÏ¹¥À¤Î¹â¤¤¥Õー¥É¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤Ê¤É¹©É×¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Â¿Æ¬»ô¤¤¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢¤Û¤«¤ÎÇ¤Ë²£¼è¤ê¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¤Ç¿©»öÎÌ¤¬ÊÐ¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÃí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
5.´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë¥¹¥È¥ì¥¹
Ç¤Ï´Ä¶¤ÎÊÑ²½¤äÀ¸³è¥ê¥º¥à¤ÎÍð¤ì¤ËÉÒ´¶¤Ç¡¢¿Í´Ö¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïº³ºÙ¤Ê¤³¤È¤Ç¤âÂç¤¤Ê¥¹¥È¥ì¥¹¤ò´¶¤¸¡¢¿©ÍßÉÔ¿¶¡¢ÂÎ½Å¸º¾¯¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥ì¥¹¤Ë¤è¤ëÂÎ½Å¤Î¸º¾¯¤Ï¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤äÌÈ±ÖÎÏÄã²¼¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤¿¤á¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Ç¤Î¥¹¥È¥ì¥¹¤Î¸¶°ø¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤äÍèµÒ¡¢¿·¤·¤¤¥Ú¥Ã¥È¤Î¤ª·Þ¤¨¤Ê¤É¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¸¶°ø¤òÆÍ¤»ß¤á¡¢ÇÓ½ü¤Þ¤¿¤Ï²þÁ±¤ËÅØ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢±£¤ì¾ì½ê¤äÀÅ¤«¤ÊµÙÂ©¥¹¥Úー¥¹¡¢ÅÐ¤ì¤ë¹â¤¤¾ì½ê¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¢¤²¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á
Ç¤ÎÂÎ½Å¸º¾¯¤Ï¡¢ÉÂµ¤¤ä¾Ã²½´ÉÆâ´óÀ¸Ãî¡¢µë±ÂÎÌÉÔÂ¡¢´Ä¶¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬¹Í¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Ã»´ü´Ö¤Ç¤ÎµÞ·ã¤ÊÂÎ½Å¸º¾¯¤ÏÅüÇ¢ÉÂ¤ä¹Ã¾õÁ£µ¡Ç½Ð¶¿Ê¾É¤Ê¤É¤Î½ÅÂç¤ÊÉÂµ¤¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬ÈÝÄê¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¾É¾õ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¤éÁá¤á¤Ë½Ã°å»Õ¤ËÁêÃÌ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¤Þ¤¿¡¢Ç¤Î·ò¹¯¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÆü¾ïÅª¤ÊÂÎ½Å¥Á¥§¥Ã¥¯¡¢¿©»ö´ÉÍý¡¢´Ä¶À°È÷¤Ëµ¤¤òÇÛ¤ê¡¢ÉÂµ¤¤ÎÁá´üÈ¯¸«¡¦Áá´ü¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤âÄê´üÅª¤Ë·ò¹¯¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
(½Ã°å»Õ´Æ½¤¡§³ëÌî½¡)