¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/19¡ÛÝ¯ºä46¤Î»Í´üÀ¸¤¬¡¢9·î22ÆüÈ¯Çä¤Î»¨»ï¡ÖViVi¡×11·î¹æ¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ËÁ´°÷Â·¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£¡Ö¥¥ß¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡È¥¥å¥ó¡É¥Ë¥Ã¥È¡×¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢¥Ë¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46»Í´ü¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö»ÑÈäÏª ÈþµÓ¤âµ±¤¯
º£²ó¤Î»£±Æ¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö»Í´üÀ¸¤¬¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¥Ë¥Ã¥È¡×¡£»³Àî±§°á¡¢ÃæÀîÃÒ¿Ò¤Î2¿Í¤Ï¡¢¥¬¡¼¥ê¡¼¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç´Å¥í¥´¤òÃå¤Æ»£±Æ¡£Àõ°æÎøÇµÌ¤¡¢º´Æ£°¦ºù¤Î¥Ú¥¢¤ÏÌþ¤·Ê·°Ïµ¤¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÊÆ°Êª¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿¡£
»³ÅÄÅí¼Â¡¢¾¡Ëô½Õ¡¢ÌÜ¹õÍÛ¿§¤ÏÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¥¯¡¼¥ë¤Ë¥·¥å¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡£ºÇ½é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡¢¹µ¤¨¤á¤Ë¥«¥á¥é¤ÎÁ°¤ËÐÊ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤Î¥ê¡¼¥É¤Ç½ù¡¹¤Ë¥³¥Ä¤òÄÏ¤ß¡¢¾å¼ê¤Ë¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¡£ÅÙ¶»¤Î¤¢¤ë»Í´üÀ¸¤é¤·¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£2¥Ý¡¼¥º¤á¤Ï¡¢¤¤ì¤¤¿§¥Ë¥Ã¥È¤òÃå¤³¤Ê¤·½é¤Î9¿ÍÁ´°÷¤Ç»£±Æ¡£¥¨¥â¡¼¥·¥ç¥Ê¥ë¤ÊÉ½¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ê¥½¥í¥«¥Ã¥È¤â¸«¤É¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢»£±Æ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤â¤¿¤Ã¤×¤ê·ÇºÜ¡£º£²ó¤Î»£±Æ¤ÎÏÃ¤«¤é¡¢»Í´üÀ¸¤ÎÏÃ¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÎÏÃ¤ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
