憧れの暖炉が家中どこにでも置ける！

焚き火や宿泊先のロビーにある暖炉など、ユラユラと揺れる炎をぼーっと見ていると飽きませんよね。自宅で再現するのは難しく、キャンドルの小さい火くらいが関の山かと思います。

世の中にはソレっぽく見せるフェイクで安全な製品も多々ありますが、やっぱ本物の炎じゃないとなぁ…。

カセットガスで暖炉!?

カセットコンロでおなじみイワタニから、カセットガスを使ったインテリア暖炉「炎を楽しむインテリア暖炉 “MYDANRO”」がお目見えしました。

ガスなので本物の炎ですし、薪ほど面倒でも危なくなくて家中どこでも使えるポータブルさも良き。煤で汚れることもなく、嫌な臭いもありません。

1/fゆらぎ波動でリラックス

視界のどこかでユラユラしていたら癒やされますね。食卓に置いても雰囲気が出ますし、万が一停電になってもわずかながらですが光源になります。ついでにお香とアロマも楽しめるので、嗅覚からもリラックスできそうです。

また背面パネルを別売の耐熱ガラスに交換すると、透明なので背景が見えて後ろからも炎が見られます。壁際に置かないならガラスの方が良いですね。

暖房器具ではない

炎の暖かさは感じるものの、部屋を温める暖房効果はないとのこと。ほぼ癒やしのためにあるデバイスってことになります。

不完全燃焼防止や立ち消え安全装置、転倒時の消火や圧力感知といった安全機能を搭載。加えて炎に触れず、天面はアツアツになりません。

Image: Iwatani

ガス缶1本で連続7時間稼働しますが、キャンプや鍋なんかで中途半端に余ったガス缶の使い道としてもイイと思います。

Source: YouTube, Instagram, Iwatani (1, 2)