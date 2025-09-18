◆米大リーグ パイレーツ４―８カブス（１７日・米ペンシルベニア州ピッツバーグ＝ＰＮＣパーク）

カブスが１７日（日本時間１８日）、敵地のパイレーツ戦に勝利して、ダルビッシュ有投手が所属していた２０２０年以来５年ぶりのポストシーズン進出を決めた。８８勝６４敗となってワイルドカード７位のダイヤモンドバックスが追いつけなくなったため。

５試合続けて気管支炎のため欠場していた鈴木誠也外野手も「５番・右翼」で先発出場。ヒットは出なかったものの外野への惜しい当たりを放つなど元気なところを見せ、試合終了と同時にベンチから飛び出して、ポストシーズン進出の祝いの輪に加わった。

鈴木は２０２３年９月２９日ブルワーズ戦以来の「５番」で先発出場。第１打席は死球、第２打席は左翼に飛距離１０８メートルの大きなフライ。その後は二ゴロ、中飛で６回裏の守備から交代していたが、球団のクリンチの画像ではまん中に登場している。

カウンセル監督は米大リーグ公式サイトに「祝いというのはお互いへの感謝、そしてここまで来るためへの感謝です。（今後はポストシーズンに向け）先のことを考え、多くのことを成し遂げたいと考えています」と話していた。

試合は初回に４点をカブスが先取したもののパイレーツが同点に追いつき、６回カブスがブッシュの犠飛、ハップ、ターナーの適時打で３点を挙げて突き放した。