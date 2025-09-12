J¥êー¥°Ìî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤Ë¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Î·òÆ®¤ò¹â¤¯É¾²Á¡ÖÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ú²¬»³¡Û
¥µ¥Ã¥«ー¡¦J¥êー¥°¤ÎÌî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤òË¬¤ì¡¢¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤ÎJ1¤Ç¤ÎÈôÌö¤ò»¾¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛJ¥êー¥°Ìî¡¹Â¼¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤¬RSK»³ÍÛÊüÁ÷¤Ë¡¡¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î¤Î·òÆ®¤ò¹â¤¯É¾²Á¡ÖÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¡Ú²¬»³¡Û
2022Ç¯¤«¤éJ¥êー¥°¤Î¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÌî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¥µ¥Ã¥«ー¤òÄÌ¤¸¤ÆÃÏ°è¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤ÈRSK»³ÍÛÊüÁ÷¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥¡¥¸¥¢ー¥Î²¬»³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥é¥Ö¤Îµ¬ÌÏ¤Ï¾®¤µ¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢J1¤ÎÉñÂæ¤Ç·òÆ®¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ò¹â¤¯É¾²Á¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏ°è¤Î°ìÂÎ´¶¤¬¥¯¥é¥Ö¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ë´üÂÔ¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊJ¥êー¥°¡¡Ìî¡¹Â¼Ë§ÏÂ¥Á¥§¥¢¥Þ¥ó¡Ë
¡Ö¥µ¥Ã¥«ー¥¯¥é¥Ö¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤ë¤Î¤Ï¥¯¥é¥Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î³§¤µ¤ó¤È°ì½ï¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦Â¦ÌÌ¤â¤ª¤ª¤¤¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤â¤Ã¤ÈÂç¤¤Ê¡¢ÃÏ°è¤¬Ë¤«¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ÈÌ´¤ÏËÄ¤é¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢½ðÌ¾³èÆ°¤¬30ËüÉ®¤ò±Û¤¨¤¿¥Õ¥Ã¥È¥Üー¥ëÀìÍÑ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Î¹½ÁÛ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢²¿¤¬¤¢¤ì¤ÐÃÏ°è¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¤Î¤«¡¢ÃÏ°è¤Î¿Í¡¹¤È¥¯¥é¥Ö¤¬¤È¤â¤ËµÄÏÀ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£