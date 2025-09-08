6番の今岡がチーム第1号となる2ランを放った

侍ジャパンU-18日本代表は8日、沖縄セルラースタジアム那覇で行われた「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18 野球ワールドカップ」で南アフリカと対戦し5回コールドで勝利した。先発した中野大虎投手（大阪桐蔭）が5回4安打9奪三振無失点の好投で勝利に貢献した。

初回、1番の岡部飛雄馬内野手（敦賀気比）が四球を選ぶとすかさず盗塁。1死三塁の好機に3番の高畑知季内野手（東洋大姫路）の犠飛で先制。さらに2死一塁から5番の奧村凌大内野手（横浜）に適時二塁打が飛び出し2-0とした。

日本の攻撃終了後、突然の雨により約45分間の中断を挟んだが勢いは止まらない。3回、1死一塁で6番の今岡拓夢内野手（神村学園）が放った打球はレフトスタンドへ。チーム第1号となる2ランでリードを広げた。6-0で迎えた5回には満塁の好機を作ると、適時打や押し出し四球などを絡めて一気に4点を奪って試合を決めた。

先発を務めた中野は初回から南アフリカ打線を寄せ付けず、5回4安打9奪三振無失点。4回に2死満塁のピンチを招いたが8個目となる三振で切り抜け、その後も反撃を許さず勝利を手にした。これで無傷の4連勝となり、11日から始まるスーパーラウンド進出を決めた。9日はプエルトリコとのオープニングラウンド最終戦に臨む。（Full-Count編集部）