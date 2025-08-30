この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資/ポイ活YouTuberで人気のネコ山が、「おおおお急げー 9月のポイ活ポイ活忘れるなｧｧｧｧ やっぱり第一生命NEOBANKが強い 」と題した動画に登場。9月の「毎月できるポイカツ」について、具体的な攻略法やおすすめ銀行、クレカ積立について詳しく紹介した。



冒頭で「やることはたくさんあるんすよ。9月のポイカツルージン」と語ったネコ山さん。動画は8月中の撮影と明かしつつ、「遅く出してもダメなんですよ。だから今作ってるんですよ」と、視聴者に先回りした情報提供の重要性を強調。ポイカツ入門者にも「いけそうなやつだけね、いけばいいんですよ」「めんどくさいなとか、大変なやつはやんなくてもいいですからね」と無理のない範囲での挑戦を勧めた。



話題の中心は、クレジットカード積立（通称・クレカ積み立て）の即売り・ゆっくり売りテク。その仕組みを「積み立てされたと思ったらもうすぐ売却するんすよ。利益的にはプラマイゼロなんすけど、クレカのポイントもらえますよ」と解説。「自分のお金出さなくていいんすよ。勝手にお金がくるくる回るんすよ。ポイントだけもらえるんすよ」とポイント獲得の裏技を明かした。また、「僕は今はやってなくて。積み立てされた値が上がるまで待ってる」と独自の投資スタンスも披露し、「その分リターンはあります」とリスク・リターン両面のリアルを述べた。



さらに各証券会社ごとの積立日・即売り日や、マネックス証券の「Dポイントで投資」が可能な点など実用的な日程・裏技情報を網羅的に紹介。銀行関連では「第一生命ネオバンク」の強さを『ポイントと言いながらね、現金っすからね。皆さん、現金が好きっすよね。どっちがいい子作るんだったらね、こっちっすよ』と断言し、毎月手堅くポイント＝現金を稼げる手法を推奨した。使い道のないクレカの引き落としを仕組み化してポイント上乗せの裏ワザも披露。「毎月ね、800ポイント絶対もらえるんすよ。これ、お得じゃないっすか」と力説した。



エアウォレットのキャンペーンや、Fネオバンクのユニークな現金化企画、みんなの銀行の山分けキャンペーンなども、具体的な日付や「やるだけで貰える系」まで体系的にまとめられているのがこの動画の大きな強み。



終盤では視聴者からの「時間が足りずポイカツが抜けがち」という悩みに「僕もね、抜けがあって失敗もありますよ。やること出してチェックするようにしてる」と自身の管理術を紹介。「これみんながどうやってるか聞きたくないんすか。みなさんどうやってやってるんすかね、教えてくださいよ。バンバンコメント入れてください」と視聴者参加型の姿勢も見せている。



動画の締めは「今日は9月のポイカツぶっちん美貌録の動画でした」「ちょっと新しいスキームなんかないんすかね」「家庭の事情で動画ね、何本か休むと思います。すぐ復活するんでね、また見てください」とファンに向けたメッセージで結ばれた。ポイカツに少しでも興味がある人は、情報量満点のこの動画を早めにチェックしたい。