»î¹çÁ°¤ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿»³ËÜÍ³¿¤Î¡ÈÆæ¹ÔÆ°¡É¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤«¾Ð¡×¡¡¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö¤«¤ï¤Á¤¤¡×
¥é¥Ã¥¯¥¹¤Ïºòµ¨¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËºßÀÒ¡Ä¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤¬¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿
¡ÚMLB¡Û¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ 7¡¼0 ¥ì¥Ã¥º¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡Èù¾Ð¤Þ¤·¤¤¸÷·Ê¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï25Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö26Æü¡Ë¤ÎËÜµòÃÏ¥ì¥Ã¥ºÀïÁ°¤Ë¡¢ºòµ¨¤Þ¤ÇºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥é¥Ã¥¯¥¹ÆâÌî¼ê¤Ø¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¼øÍ¿¼°¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£Í¥¾¡¤Î´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¥Ê¥¤¥ó¤¬¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÃæ¡¢»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Î¡È¿¶¤ëÉñ¤¤¡É¤¬¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤¹¤«¾Ð¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤âÃíÌÜ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç³«»ÏÁ°¡¢ËÜÎÝÉÕ¶á¤ÇÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Ê¥¤¥ó¤Î¤â¤È¤Ë¡¢°ìÎÝÂ¦¥Ù¥ó¥Á¤«¤é¥é¥Ã¥¯¥¹¤¬¾Ð´é¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ËÜµòÃÏ¥Õ¥¡¥ó¤â¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç·Þ¤¨¤ë¤È¡¢µÇ°¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤ò»ý¤Ã¤¿¥à¡¼¥¡¼¡¦¥Ù¥Ã¥ÄÆâÌî¼ê¤ÈÈ¬¤°¡¢¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤«¤é¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ê¥ó¥°¤òÂ£¤é¤ì¤¿¡£¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤È¤âÊú¤¹ç¤¤¡¢¾ìÆâ¤ÏÂç´¿À¼¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥é¥Ã¥¯¥¹¤òÃæ¿´¤ËµÇ°»£±Æ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ô¥ç¥ó¥Ô¥ç¥ó¤ÈÄ·¤Í¤Æ¤¤¤ëÃË¤¬¤¤¤¿¡£»³ËÜ¤À¡£ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç¤ê¹þ¤à¾ì½ê¤òÃµ¤·¤Æ¥¸¥ã¥ó¥×¥¸¥ã¥ó¥×¡£¥é¥Ã¥¯¥¹¤Îº¸Â¦¤Ë°ÌÃÖ¼è¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤â¾Ð¤ß¤òÃ¾¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡²Ä°¦¤é¤·¤¤»³ËÜ¤Î¡È¹ÔÆ°¡É¤Ë¡Ö¤«¤ï¤Á¤¤¾Ð¡×¡ÖÍ³¿www¡×¡ÖÍ³¿¤µ¤ó¤¬¤Þ¤¿²Ä°¦¤¤¤¹¤®¡×¡ÖÍ³¿¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¾Ð¡¡ËÜÅö¤Ë27ºÐ¡©¾Ð¡×¡ÖÌ¾ÍÀ¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¤Ç¤Ï!?¡×¡ÖÍ³¿¤Þ¤¿¤Ô¤ç¤ó¤Ô¤ç¤ó¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈSNS¾å¤Ç¤âÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë