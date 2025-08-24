8.5万いいね！子どものけいれん『救急車呼んでいい』小児科医の言葉が、親の不安を一瞬で消す【ママリ】

子どものけいれん「救急車呼べばいい」小児科医の投稿に8.5万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

ご紹介するのは小児科医の、せいむ(@same_pedem)さんの投稿です。子育て中の方で子どもが痙攣を起こした時に、救急車を呼んでもいいのか迷ってしまうという方もいるのではないでしょうか。せいむさんは「子どもの痙攣は気にせず救急車呼べばいい」と話し、子育て中の親からの「心強い」といった声が集まりました。

子どもの痙攣は小児科医の俺でも内心ドキドキするもんだから、親は気にせず救急車呼べばいい。痙攣止まってて元気だったらよかったねってバイバイしてタッチしてアンパンマンのシール渡すだけよ。

「小児科医でも子どものけいれんは内心ドキドキする」「元気だったらよかったねってバイバイするだけ」という言葉に救われる思いがした方もいるでしょう。この投稿には「10年前のわたしに教えてあげたい」「そう言ってくださるお医者様がいらっしゃるだけで、若いママたちは安心できると思います」といったコメントが寄せられていました。



子どもがけいれんを起こしている状況では、救急車を呼ぶかどうか悩むことさえも負担になってしまいます。「まず救急車を呼べばいい」と思えるせいむさんの投稿で、不安は和らぐのではないでしょうか。子どものけいれんに不安になってしまう親たちにとって心強い投稿でした。

たたかれたら痛そう！朝、ママを起こす2歳児の手元に6万いいね

ご紹介するのはねたろう・2y(@srj_mama)さんの投稿です。子育て中は自分の時間はろくにとれず、子どもや家族のことが生活の中心になりがち。親がゆっくり寝たいと思う時に限って、なぜか子どもが早起きをしたり、起こしてきたりするのですよね。



投稿者・ねたろう・2yさんは娘さんに起こされたそうなのですが、その起こし方に思わず目が覚めたようです。思わず目を疑う起こし方にきっと驚くはず。

©srj_mama

ねぇ、アボカドでぶっ叩かれて起きたことってある？

私はあります。今です。

アボカドでママをたたいて起こしてきたという2歳の娘さん。熟れ具合にもよるとは思いますが、かなり痛そうですよね。



この投稿に「どっから持ってきたの」というリプライが。ねたろう・2yさんによると、起きた娘さんが寝室からキッチンに移動して持ち出してきたといいます。2歳児の行動力は想像以上ですね。リプライ欄には、さまざまなもので起こされたエピソードもたくさん。「ピコピコハンマー」「積み木」など、さまざまなものでたたかれた経験がある方がいるようです。つくづく、親って大変ですよね…。



この斬新な起こし方も、将来は娘さんとの笑い話になるかも。育児の大変さを再認識するとともに、面白いエピソードは思い出に残しておきたいと思える投稿でした。

混み合う薬局で店員さんに…レジ前での子どもの行動に5万いいね！

ご紹介するのはとも(@tomoikuji)さんが投稿した息子さんのかわいいエピソードです。子どもの行動は時にとても優しく、癒やされますよね。大人にはない純粋さや素直さはうらやましくなるほどで、子どもならではの視点にハッとさせられることもあるはず。



レジが混み合ってくるとお店によっては「レジ応援お願いします」と店内に放送をかけますよね。ともさんの息子さんは薬局の混み合うレジで、とても心が温まる行動をしたそう。

薬局のレジ並んでたら混んできて、レジのお姉さんが「レジ応援お願いします」ってマイクで言ったのを聞いた息子がちっちゃい声で「がんばれ～」って言っててかわいかった

閉鎖中のレジを解放したり、商品のスキャンを複数人で行ったりする「レジ応援」をお願いした店員さん。その「レジ応援」という言葉に反応し「がんばれ～」と応援していたという息子さん。息子さんの応援は、店員さんにも届いていたはず。殺伐としがちな混雑した店内が、温かい空気で満たされそうな行動ですよね。



この投稿に「なんて尊い」「浄化されました」というリプライがついていました。混み合うレジ前ではつい「急いでるのに…」「早くしてほしいな」と思ってしまうこともありそうですが、息子さんのように優しい気持ちで買い物ができたら優しい世界になりそうです。子どもならではの素直な行動に、心がホカホカ温まる投稿でした。

記事作成: yue12sakura

（配信元: ママリ）