世界最大のミスコンテスト「ミス・ワールド・ジャパン2025」のファイナリスト発表会見が22日、東京・歌舞伎座タワーで開催され、ファイナリスト32人が出席した。

東京都出身で駒大在学中の大沢由紀さん（21）は「貴重な機会を通して、SNSで外見だけでなく内面の成長や学びを多くの人に届けたい」と掲げ、「バレエやダンスの経験から得た表現力や前向きな努力の姿勢を、エンターテインメント力とともに、多くの人に笑顔を届けていきたいと思います」と意気込んだ。

高校まではK−POPアイドルを目指しダンスを頑張ってきたといい、「大学ではK−POPのカバーダンスサークルに所属して、全国大会で2度優勝しました」と明かした。

「ミス・ワールド」は1951年にイギリス・ロンドンで第1回大会が行われ、世界3大ミスコンテストの中でも最も歴史が長く、参加国数も131カ国と最大規模を誇る大会。「目的のある美」をスローガンに掲げ、美に集まる力を社会貢献に生かすことを使命としている。水着審査を世界に先駆けて廃止し、多様な個性を尊重し、社会にポジティブな影響力を持つ人材を輩出するグローバルプラットフォームとなっている。