¡¡¸øÎ©¹»¤Î²÷¿Ê·â¤¬»ß¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú¤â¤Ã¤ÈÆÉ¤à¡ÛÊªµÄ¾ú¤·¤¿¹Ã»Ò±à¡È½÷¿Í¶ØÀ©ÁûÆ°¡É¤«¤é9Ç¯¡Ä±²Ãæ¤Ë¤¤¤¿ÂçÊ¬¹â¸µ¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¼óÆ£ÅíÆà¤µ¤ó¤¬¸ì¤ëÅö»þ¤È¸½ºß
¡¡²Æ¤Î¹Ã»Ò±à½à·è¾¡2»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿21Æü¡¢Âè1»î¹ç¤ÇÆüÂç»°¡ÊÀ¾Åìµþ¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¸©´ôÉì¾¦¤¬2¡Ý4¤ÇÇÔÀï¡£¥¿¥¤¥Ö¥ì¡¼¥¯¤Ë¤â¤Ä¤ì¹þ¤àÇ®Àï¤ÎËö¡¢±äÄ¹½½²ó¤Ë2ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤ÆÎÏ¿Ô¤¤¿¡£
¡¡69Ç¯¤Ö¤ê5ÅÙÌÜ¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ÏÆ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½éÀï¤ÎÆüÂç»³·Á¤«¤é½à¡¹·è¾¡¤Î²£ÉÍ¤Þ¤Ç¡¢¶¯¹ë»äÎ©¹»¤ò¼¡¡¹¤Ë·âÇË¤·¡¢¸øÎ©¹»Í£°ì¤Î4¶¯Æþ¤ê¡£¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¤ÏÀË¤·¤ß¤Ê¤¤Çï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤¿¡£
¡¡º£²Æ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ë¶ð¤ò´«¤á¤¿¸øÎ©¹»¤Ï¸©´ôÉì¾¦¤ò´Þ¤á¡¢¶âÂÇÀ¡Ê½©ÅÄ¡Ë¡¢»ÔÁ¥¶¶¡ÊÀéÍÕ¡Ë¡¢ÌÄÌç¡ÊÆÁÅç¡Ë¡¢º´²ìËÌ¡¢µÜºê¾¦¤Î6¹»¤Î¤ß¡£¤³¤ì¤Ï2015Ç¯¤«¤é¤Î15Ç¯´Ö¡Ê¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÃæ»ß¤Î20Ç¯¤ò½ü¤¯¡Ë¤ÇºÇ¾¯¡£»äÎ©ÍÍø¤ÎÍÍÁê¤¬¤¤¤è¤¤¤è¿§Ç»¤¯¤Ê¤ëÃæ¡¢²þ¤á¤Æ¸©´ôÉì¾¦¤Î²÷¿Ê·â¤ÎÍ×°ø¤òÃµ¤Ã¤¿¡£
¡¼ê¸ü¤¤Âç³Ø¿Ê³Ø¼ÂÀÓ
¡¡¸©´ôÉì¾¦¤Î¹Å¼°ÌîµåÉô½Ð¿È¤Ç¥×¥íÌîµåµåÃÄ¤ËºßÀÒ·Ð¸³¤Î¤¢¤ëÍÎÏOB¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÀïÁ°¤Ë½Õ²Æ4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤ÇÁÏÉô100¼þÇ¯¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤Î½Å¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¿Íµ¤¤ÎÅÁÅý¹»¡£¾¦¶È¹â¹»¤Ê¤¬¤é¡Ø¿ÊÏ©Ã£À®ÆüËÜ°ì¡Ù¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢Âç³Ø¿Ê³Ø¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¡£¡ØMARCH¡Ù¤ÎÌÀ¼£¡¢Î©¶µ¡¢Ãæ±û¡¢Ë¡À¯¤ä´ØÀ¾¡¢´ØÀ¾³Ø±¡¡¢Æ±»Ö¼Ò¡¢Î©Ì¿´Û¤Î¡Ø´Ø´ØÆ±Î©¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿ÅìÀ¾¤ÎÌ¾ÌçÂç³Ø¤Ë»ØÄê¹»¿äÁ¦ÏÈ¤¬¤¢¤ê¡¢ÌîµåÉô°÷¤¬¿Ê³Ø¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡Âç³Ø¿Ê³Ø¼ÂÀÓ¤¬¸©Æâ¤Î¥é¥¤¥Ð¥ë»äÎ©¹»¤Ç¤¢¤ëÂç³ÀÆüÂç¤äÃæµþ¤òÎ¿²ï¤¹¤ë¤È¶¯¤ß¤¬¤¢¤ê¡¢¸©Æâ¤ÎÍÎÏÁª¼ê¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¢¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ò¤â¤Î¤È¤â¤·¤Ê¤¤²£»³¤Î³èÌö¤¬¸å²¡¤·
¡¡À¸¤Þ¤ì¤Ä¤º¸¼ê¤Î»Ø¤¬·çÂ»¤·¤Æ¤¤¤ë²£»³²¹Âç³°Ìî¼ê¡Ê3Ç¯¡Ë¤Î³èÌö¤â¥Á¡¼¥à¤ËÀª¤¤¤òÍ¿¤¨¤¿¡£¡£½à¡¹·è¾¡¤Î²£ÉÍÀï¤Î½é²ó¤Ë±¦Íã¸åÊý¤ÎÂÇµå¤òÇØÁö¤·¤Æ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¥ã¥Ã¥Á¡£ÀèÀ©ÅÀ¤Î¸¥¾å¤òÁË»ß¤·¤¿¡£¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤º¡¢À»ÃÏ¤ÇÌöÆ°¤¹¤ë»Ñ¤¬¹Ã»Ò±à¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥ó¥Á¶¯¹ë»ä³Ø¤È¤¤¤¦È½´±¤Ó¤¤¤¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤±¤É¡¢Á´¹ñÅª¤Ê¿Íµ¤¹»¤Î²£ÉÍ¤Ç¤µ¤¨ÂÀÅáÂÇ¤Á¤Ç¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢µå¾ìÃæ¤¬¸©´ôÉì¾¦¤ò±þ±ç¤·¤¿¡£¹¶¼é¤Ë³èÌö¤·¤¿²£»³¤ÎÂ¸ºß¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯Âç¤¤«¤Ã¤¿¡×¡Êµå³¦´Ø·¸¼Ô¡Ë
£ÃÃ¼£¼Ë¹ªÁ°´ÆÆÄ¤È¸½ºß¤ÎÆ£°æ½áºî´ÆÆÄ¤ÎÌîµå¤ÎÍ»¹ç
¡¡18Ç¯¤ËÊì¹»¡¦¸©´ôÉì¾¦¤Î´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢¡Ö²¥¤é¤ì¤¿¤éÇÜÊÖ¤·¡×¤ÈÂÇ¤Á¾¡¤ÄÌîµå¤ò·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿ÃÃ¼£¼Ë¹ªÁ°´ÆÆÄ¤ÎÃÎ¿Í¤¬¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÌó3000Ëü±ß¤ÎLFD¾ÈÌÀ¤ò´óÂ£¡£ÂÇ·â¥±¡Ý¥¸¤ò5¥«½ê¤ËÀßÃÖ¤·¡¢¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç¥¬¥ó¥¬¥óÂÇ¤Á¤Þ¤¯¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÂÇ·â¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£¡ÖÊ¿Æü1200¥¹¥¤¥ó¥°¡×¤È¤¤¤¦ÃÏ¹ö¤Î¥Î¥ë¥Þ¤ò²Ý¤·¡¢¤³¤ì¤ÏÃÃ¼£¼Ë´ÆÆÄ¤¬24Ç¯8·îËö¤ËÂàÇ¤¸å¤â·ÑÂ³¡£Á°½Ð¤ÎOB¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÎý½¬ÎÌ¤ÏÁ´¹ñ¤Î¶¯¹ë¹»¤ò´Þ¤á¤¿Á´ÂÎ¤Î¾å°Ì5¡ó¤ËÆþ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¸½ºß¤ÎÆ£°æ½áºî´ÆÆÄ¤Ï¡ÖÌÀÆÁµÁ½Î¤ä´ØÅìÂè°ì¤Î¤è¤¦¤Ê¼éÈ÷¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¡¢¥¹¥¤Î¤Ê¤¤ÁöÎÝ¤ò¶î»È¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢Éé¤±¤Ê¤¤Ìîµå¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤´ÆÆÄ¡£¹¥¤àÌîµå¤ÏÀµÈ¿ÂÐ¤Ê¤¬¤é¡¢ÃÃ¼£¼Ë´ÆÆÄ¤¬µî¤Ã¤Æ1Ç¯¸å¤À¤±¤Ë¡¢º£¤Þ¤µ¤Ë2¿Í¤ÎÌîµå¤¬Í»¹ç¡£¤â¤Ã¤È¤â»é¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¤°ìÂÎ´¶¹â¤á¤¿²¼½ÉÀ¸¤Ø¤Î¿©»ö¤ÎÄó¶¡±¿Æ°
¡¡¸©Æâ¶þ»Ø¤ÎÅÁÅý¹»¤À¤±¤Ë¡¢´ôÉì¸©Ãæ¤«¤éÀ¸ÅÌ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÌîµåÉôÎÀ¤ä³ØÀ¸ÎÀ¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ØÀ¸1200¿ÍÃæ¡¢Ìó100¿Í¤¬²¼½ÉÀ¸³è¤òÁ÷¤ë¡£¹â¹»À¸¤Î°ì¿ÍÊë¤é¤·¤ÏÅöÁ³¡¢¿©»ö¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÄê»þÀ©¤ÎÀ¸ÅÌ¤Î¤¿¤á¤Î³Ø¿©¤Ê¤É¤òÍ¸ú³èÍÑ¤·¤Æ¡¢²¼½ÉÀ¸¤Ë¤Ê¤ó¤È¤«1¿©¤À¤±¤Ç¤â¿©»ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡×¤ÈÌîµåÉô°÷¤ÎÉã·»¤¬¸©ÃÎ»ö¡¢»ÔÄ¹¤ËÄ¾ÃÌÈ½¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
¡¡ÌîµåÉô¤¬¹Ã»Ò±à¤Ç³èÌö¤¹¤ì¤Ð¡¢¼Â¸½¤Î²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤ë¤È´üÂÔ¤µ¤ì¡¢²¼½ÉÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë¡ÖÌîµåÉô¡¢´èÄ¥¤ì¡ª¡ª¡×¤È³Ø¹»Á´ÂÎ¤Î°ìÂÎ´¶¤òÀ¸¤à°ì°ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£