◇女子プロゴルフツアー ＮＥＣ軽井沢７２ 最終日（１７日、長野・軽井沢７２Ｇ北Ｃ＝６６２５ヤード、パー７２）

首位で出た柏原明日架（２９）＝富士通＝が４バーディー、ボギーなしの６８で回り、通算１４アンダーでルーキーの寺岡沙弥香（２２）＝フリー＝を１打振り切り、涙の復活優勝を果たした。優勝直後の会見で離婚していたことを告白。シード落ち、私的スキャンダルもあった数年を経て、２０１９年マスターズＧＣレディース以来６年ぶりとなるツアー通算３勝目を挙げた。

クールにウィニングパットを沈めた柏原の瞳が、途端に潤んだ。父でコーチの武道さん（４９）と抱き合うと、６年ぶりの優勝を親子でかみしめた。「父が来てくれて初めて目の前で優勝を見せられた」と涙。「長かった。コロナがあったり、無観客があったり、自分自身もいろいろあった。この場にもう一度立つことができたのは応援してくれた方々のおかげ」と感謝した。

８番のチップインバーディーで流れをつかむと、９、１０、１４番で３メートルのパーパットをねじ込み食らいついた。そんな姿を武道さんは「いつものこと」と驚くことなく見守った。ジュニア時代に教え込んだのは「９割がショートゲーム」。１５、１６番で５メートルを沈める連続バーディーで抜け出すと、ボギーなしで後続を振り切った。

２２年にポイントランク７９位でシードを喪失。「もうはい上がっていけないんじゃないか」と思い悩んだ。ゴルフを始めて以降コーチは父一人だったが、２２年から森守洋氏（４８）に師事した。技術面はもちろん「楽観的」（柏原）な森氏がメンタル面でもサポート。昨年は同ランク４４位で３季ぶりにシードに返り咲き「この６年誰一人欠けてもこの優勝はなかった」と言った。

優勝直後の会見で、昨年２月に結婚した一般男性と今年に入って離婚していたことを明かした。結婚後に過去の不倫問題が報じられたことなどが原因だった。「まばたきしている間に終わりました」と振り返り、「たくさんの方に心配や迷惑をかけた。ゴルフを続けていってもいいのかなと思う時間もあった」と声を震わせた。

「考えを改めるきっかけだった。前を向くしかないと思って頑張ってきた。私一人だけの優勝じゃないと、今この年になって心から思う」。次なるターゲットは１０月の富士通レディースだ。「ずっとお世話になっている富士通さんの大会で優勝したい」。支え続けてくれた所属先に、恩返しの勝利を届ける。（高木 恵）

◆柏原 明日架（かしわばら・あすか）１９９６年１月３０日、宮崎市生まれ。２９歳。７歳から父・武道さん（４９）の影響でゴルフを始め、２０１０年に全国中学選手権で優勝、日本女子アマ２位。１２年に１６歳以下の男女混合ジュニア選手権で優勝。宮崎・日章学園高を卒業後、１４年７月にプロテストに合格。１９年ミヤギテレビ杯ダンロップ女子オープンでツアー初優勝、同年のマスターズＧＣレディースで２勝目。趣味は写真。１７１センチ、６３キロ。