Photo: Haruki Matsumoto

プラモデルやDIYの塗装作業で便利なエアブラシ。

筆などに比べて均一でムラの無い塗装ができる反面、機材準備の手間や費用、コードによる操作性の制限、色替えのたびの洗浄が面倒といった手間が多いのも事実。

そんな課題を一挙に解決し、5秒で色替え＆完全コードレスで操作性も抜群な電動スプレーガンが「SPRITZ」。従来のエアブラシも使えるので、初心者から熟練者まで幅広く使えるのもポイント。

エアブラシデビューの筆者でも扱いやすかったので、プラモやフィギュアを楽しんでいる人はぜひ参考にしてみてください！

コードレスが実現する自由自在な操作性

Photo: Haruki Matsumoto

従来の本格エアブラシはコンプレッサーの設置場所やホース長で操作できる範囲に制約があるのが一般的。

一方の「SPRITZ」はバッテリー駆動のため、約3時間は自由に動き回って繊細な塗装が可能。その気になれば壁の塗装だってできちゃいます。

Photo: Haruki Matsumoto

さっそく試し塗りしてみましたが、操作性はスプレー缶での塗装に近いですね。

本体重量は510gなので500mlペットボトルを動かしているぐらいの負担感。グリップも握りやすかったので、長時間の作業でも疲れは少ない印象でした。

色替えが数秒で終わるから作業が止まらない！

Photo: Haruki Matsumoto

「SPRITZ」最大の特長は独自設計のボトル交換システム。従来のエアブラシでは色替えのたびにノズルとタンクの洗浄に数分は必要なところ、わずか5秒で色替えが完了します。

Photo: Haruki Matsumoto

実際に黄色から赤へ色替えしてみましたが、色の混ざりもなく快適そのもの！ 創作の流れを止めないので、集中しているときほどありがたい機能ですね。

Image: BRIGHT_DIY

レベル1は模型やフィギュアへの細かな塗装やグラデーション表現など、レベル3では家具や木材といった広い面や厚塗り時に適しています。

直感的操作＆安定した塗装クオリティ

※ 撮影用のお試しのため、サフなどの工程は省いています

実践編として自動車模型の塗装にチャレンジ。なお筆者は模型への塗装自体が初経験のため、細かい仕上がり精度はご容赦ください。

動画の噴射モードはレベル2で試しましたが、塗料の出方も安定していて塗りやすい印象。ボトルからの液漏れもしないので、本体を横に寝かせられるなど操作性が高くて助かりました。

Photo: Haruki Matsumoto

ほぼ一発塗りかつ初心者にしてはムラも少なくなかなか上出来では？ 下地処理を丁寧にしてより細かく少しずつ塗り重ねればもっとキレイに塗れそうです。

Photo: Haruki Matsumoto

細かくワンプッシュだけ色を乗せることも可能。筆者のスキルではまだ使いこなせませんが、マスキングなども駆使すればいろんな表現ができそうなので、熟練者の人との比較もしてみたいと感じました。

とはいえ、色交換がサクッとできるのでどんどん塗っていけば上達も早くできそうですよ！

従来エアブラシも利用可能

Photo: Haruki Matsumoto

「SPRITZ」は本体をコンプレッサーして従来エアブラシを使うことも可能。

広範囲の下地はスプレーモードで効率よく、細部仕上げはエアブラシモードで繊細に塗るといった使い分けができるのが熟練者の人にもオススメできるポイントです。

Photo: Haruki Matsumoto

超本格的な高級機材には及ばないかもしれませんが、効率良く塗りたいや従来エアブラシでは届きにくい大きな対象を塗りたいといったニーズにはがっつり刺さりますね。

塗装初心者の人から生粋のモデラーさんまで、なにかと役立つ塗装ガジェットだと思うのでぜひチェックしてみてください！ 詳細は下のリンクからどうぞ。

塗装の手間ゼロへ！5秒色替え＆スプレーガン兼エアブラシであなたの創作がレベルUP 24,980円 【早割 32%OFF】 machi-yaでチェック

