炭治郎キャップには長蛇の列、ファン熱視線集めた限定デザイン

【MLB】ドジャース 3ー2 パドレス（日本時間16日・ロサンゼルス）

ドジャースは15日（日本時間16日）、本拠地で行われたパドレス戦で、人気アニメ「鬼滅の刃」とのコラボイベントを実施。先着4万人に特製キャップを配布し、始球式には主人公・竈門炭治郎の着ぐるみが登場。日本のファンは「うおおおお」「鬼滅の刃 炭治郎がスタジアムに降臨」と歓喜に包まれた。

特製キャップには、ドジャースのロゴの横に炭治郎のイラストが描かれ、ツバには緑と黒の市松模様を採用。後頭部には「demon slayer」の文字と作品ロゴもあしらわれており、スタジアム正面ゲート前には開門1時間前で300人以上の列ができていた。イベントは映画「無限城編」の米国プロモーションの一環で、試合後にはドローンショーも開催予定。スタジアムでは日本食ブース「築地銀だこ」で販売された「大谷翔平のたこ焼き明太子」が約40分待ちの行列となるなど、日本文化尽くしの1日となった。

始球式に登場した炭治郎の着ぐるみには、「超かわいい」「2頭身？（苦笑）」「顔デカいな……笑」「待って 二頭身すぎない？（苦笑）」といったコメントが続出。MLBの球場にアニメキャラクターが登場する異例の展開に、「メジャーリーグもこんな時代になったのね」「アメリカのMLB、ドジャースのファンが羨ましい。鬼滅の刃とのコラボレーションしていて」などのコメントも寄せられた。

今季のドジャースでは「ONE PIECE Night」に続く日本アニメとの大型コラボに。SNSでは「鬼滅の刃は海外でも人気なんだ！」「野球×鬼滅の刃のコラボ、最高すぎますね」との反応もあり、文化の垣根を越えた盛り上がりを見せていた。（Full-Count編集部）