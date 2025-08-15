毎日の家事に革命起きたーッ！！【3COINS】一度使うと手放せない♡「洗濯グッズ」

ほぼ毎日こなす洗濯だからこそ、少しでも快適さを叶えたいところ。【3COINS（スリーコインズ）】では利便性の高さがうかがえる「洗濯グッズ」が充実しており、手間が省けて時短にも貢献してくれそうなんです。今回は一度使ったら手放せなくなるような洗濯に役立つアイテムをご紹介します。

ピンポイントで汚れを落としたい時に「洗剤IN手洗いブラシ」

衣類に付着した落ちにくい汚れを快適に落とせそうなこちら。公式サイトによれば「蓋に洗剤を入れてプッシュするとブラシの隙間から洗剤が出てきます」という便利仕様で、洗剤を何度も付け足す手間が省けて、時短にも繋がりそうです。お値段は\330（税込）。ブラシの毛は多く、密度もそれなりに高め。ピンポイントでしっかりと汚れを落としてくれそうです。

口は広めで取り出しやすい「カンガルーポケットエプロン」

洗濯物を干す際に役立つ、エプロンタイプのこちら。公式サイトによると「立ったりしゃがんだりすることなく洗濯物を干せる」ため、動作も少なく済んで快適を叶えてくれそうです。ポケットの口は広めに作られていて、探しやすく取り出しやすい便利さも魅力的。カゴを置くスペースを取らない分、広々と使えて快適に干せるかもしれません。お値段は\550（税込）。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

