【「スプラトゥーン3×キャナルシティ博多 キャナリ、イカした夏休み」現地レポート】 8月7日 公開

任天堂は、イベント「スプラトゥーン3×キャナルシティ博多 キャナリ、イカした夏休み」現地レポートを8月7日に公開した。

本イベントは福岡県・博多のショッピングモール「キャナルシティ博多」にて7月19日から8月26日まで開催されている「スプラトゥーン3」をテーマとした企画。

B1Fサンプラザステージで実施されているキャナル・スプラッシュは冷たい水が出てくる噴水やウォーター・マシンガンなどの水の演出だけでなく、シャボン玉が出てくる仕掛けもあるお子さま向けの水遊びイベントとなっており、びしょ濡れになって暑い夏を涼しく楽しく過ごせる。

さらに、キャナル・スプラッシュ会場の近くでは、暑い夏にぴったりの、イカとタコがデザインされたアイスキャンデーも販売された。

その他、スタンプラリーやPOP UP STORE、夜には映像噴水ショーも開催されている。

(C) Nintendo