¡Ö£±£°£°²¯¥¦¥©¥ó¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¡×¿À¸ÍÀïÃæ»ß¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¥Ä¥¢¡¼Åý³ç¤Î´Ú¹ñ´ë¶È¤¬¶ÛµÞÀ¼ÌÀ
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬£²£³Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö£²£´Æü¡Ë¡¢£Ê£±¿À¸Í¤È¤Î¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¡Ê£²£·Æü¡¢¥Î¥¨¥Ó¥¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¿À¸Í¡Ë¤Ø¤Î»²²ÃÃæ»ß¤òÈ¯É½¤·¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÅý³ç¤¹¤ë´Ú¹ñ´ë¶È¡Ö£Ä¡½¥É¥é¥¤¥Ö¡×¤Î¥¹¥ë¡¦¥Ï¥àÂåÉ½¤¬¶ÛµÞÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë½ÅÂç¤Ê·ÀÌó°ãÈ¿¤Î¤¿¤á¡¢Íè½µÆüÍËÆü¤ËÆüËÜ¤ÇÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»î¹ç¤Ø¤Î»²²Ã¤òÃæ»ß¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æº£²ó¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¤òÅý³ç¤¹¤ë£Ä¡½¥É¥é¥¤¥Ö¼Ò¤¬À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï°ìÀÆ¤Ë¥«¥®¤È¤Ê¤ëà¶â³Ûá¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Ë¥å¡¼¥Ç¡¼¥ê¡¼¡×¤Ï¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¡¢ÆüËÜ¥Ä¥¢¡¼¥¥ã¥ó¥»¥ëÅÅ·âÈ¯É½¡£ÆüËÜ¤Ç£±£°£°²¯¡Ê¥¦¥©¥ó¡Ë²£ÎÎ»öÂÖ¤¬ÇúÈ¯¡×¤È»ØÅ¦¡££Ä¡½¥É¥é¥¤¥Ö¼Ò¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥³¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ä¥¹¥À¥°¥ë¡¼¥×¤¬ÆüËÜ¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î³ÚÅ·¤«¤é»Ùµë¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿ÂÐÀïÎÁ¤Î»Ä¶â£±£°£°²¯¥¦¥©¥ó¡ÊÌó£±£°²¯±ß¡Ë¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÏÆüËÜ¤Î»î¹ç¤ò¤³¤ì°Ê¾å¿Ê¹Ô¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡´Ú¹ñÊüÁ÷¶É¡Ö£Í£Â£Ã¡×¤â¡Ö¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Î¥¢¥¸¥¢¥Ä¥¢¡¼¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¼Ò¤Ç¤¢¤ë£Ä¡½¥É¥é¥¤¥Ö¤Ï¡ØÆüËÜ¤Î¿À¸Í¤Ç³«¤«¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¸½ÃÏ¥×¥í¥â¡¼¥¿¡¼¤¬ÂÐÀïÎÁ¤Î»Ä¶â£±£°£°²¯¥¦¥©¥ó¤ò²£ÎÎ¤·¤¿¾õ¶·¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼è¤ê¾Ã¤µ¤ì¤¿¡Ù¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡Øº£²ó¤Î»öÂÖ¤ÏÆüËÜÂ¦¤Î°ìÊýÅª¤ÊÌäÂê¤Ç¡¢´Ú¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤È¤Ï°ìÀÚ´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡Ù¤ÈÀþ¤ò°ú¤¤¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µð³Û¥Þ¥Í¡¼¤¬¤«¤«¤ï¤ëº£²ó¤Î¥É¥¿¥¥ã¥óÁûÆ°¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤ÊÅ¸³«¤ò·Þ¤¨¤ë¤Î¤«¡£Í½ÃÇ¤òµö¤µ¤Ê¤¤¾õ¶·¤À¡£