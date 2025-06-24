¡ÚGU¤Î¿·ºî¡Û¹â¸«¤¨¤¹¤ó¤´¤¤¡ª Ãå¤ë¤À¤±¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨♡¡Ö¾åÉÊ¥È¥Ã¥×¥¹¡×
¡Ö¥³ー¥ÇÁÈ¤ß¤ËÇº¤ß¤¬¤Á¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥Þ¸«¤¨¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÁª¤Ö¤Î¤¬Àµ²ò¤«¤â¡ª º£²ó¤Ï¡ÚGU¡Ê¥¸ー¥æー¡Ë¡Û¤Î¿·ºî¤«¤é¡¢¾åÉÊ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿½À¤é¤«¤ÊÁÇºà¤ÈÈ´¤±´¶¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Ç¡¢½÷À¤é¤·¤¤¥³ー¥Ç¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¡£¥ª¥ó¥ª¥Õ»È¤¤¤ä¤¹¤¤¥·¥Ã¥¯¤Ê¿§Å¸³«¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒËèÆü¤Î¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤ËÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¡£
¾åÉÊ¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Õ¤ó¤ï¤ê¥È¥Ã¥×¥¹
¡ÚGU¡Û¡Ö¥Õ¥§¥¶ー¥äー¥ó¥Ë¥Ã¥È¥×¥ë¥ªー¥Ðー¡×\1,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½÷À¤é¤·¤¤Ê·°Ïµ¤¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ê¥Õ¥§¥¶ー¥äー¥óÁÇºà¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡£ÌÓÂ¤ÎÄ¹¤¤ÁÇºà´¶¤¬¾åÉÊ¤Ç¡¢1,000±ßÂæ¤Ê¤¬¤é¤â¹â¸«¤¨¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ä¤æ¤È¤ê¤Î¤¢¤ë¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤Î¤¿¤á¡¢¥Ü¥Ç¥£¥é¥¤¥ó¤ò½¦¤¤¤Ë¤¯¤¤¤Î¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£¤³¤Á¤é¤Î¥Ô¥ó¥¯¤Î¤Û¤«¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤È¤¤¤¦¤¤ì¤¤¤á¤Î¿§Å¸³«¤Ç¡¢¤É¤Î¿§¤âÂç¿Í½÷À¤ÎËèÆü¥³ー¥Ç¤ÇÂç³èÌö¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¹õ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¹ç¤ï¤»¤¿´Å¿É¥ß¥Ã¥¯¥¹¥³ー¥Ç
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤È¤·¤¿²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤Î¥Õ¥§¥¶ー¥È¥Ã¥×¥¹¤òÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Ãå¤³¤Ê¤¹¤Ê¤é¡¢¥¯ー¥ë¤Ê¥â¥Î¥Èー¥ó¥³ー¥Ç¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¡£Äø¤è¤¤¾æ´¶¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥¤¥ó¤Ç¤â¥¢¥¦¥È¤Ç¤â¥µ¥Þ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â¸µ¤Ë¤ÏÎÃ¤·¤²¤Ê¥µ¥ó¥À¥ë¤òÅêÆþ¤·¤Æ¡¢²Æ¥àー¥É¤Ë»Å¾å¤²¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏGU½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Emika.M