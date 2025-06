【ブルアカらいぶ!はろーさまー!SP】 6月21日19時~ 配信

Yostarは、通販サイト「Yostar OFFICIAL SHOP ONLINE」にてAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」に関する新作グッズを6月26日に発売する。

今回は作中に登場する「モモイ」、「ミドリ」、「ユズ」、「アリス」たちゲーム開発部の描き下ろしイラストを使ったグッズが販売される。ラインナップとしてはアクリルキーホルダーや缶バッジセットなど各々をデザインしたグッズや、4人が集合したビジュアルのアイテムなどが登場。可愛らしいグッズが満載のラインナップとなる。なお、これらグッズの販売期間は6月26日12時より7月14日23時59分まで。

