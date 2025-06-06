¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ç¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¡ª 2°Ì¡Ö²øÅð¥¥Ã¥É¡×¡¢1°Ì¤Ï¡©
All About ¥Ë¥å¡¼¥¹ÊÔ½¸Éô¤Ï5·î2¡Á7Æü¤Î´Ö¡¢Á´¹ñ10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷300¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¡Ö¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£ËÜµ»ö¤Ç¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡ª
28Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤È1000¿Í°Ê¾å¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¸Ø¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤Ö¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï¡©
¡Ú13°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
¥Ó¥Ã¥°¥¸¥å¥¨¥ëÀìÌç¤ÎÂç²øÅð¡£ÊÑÁõ¤ÈÀ¼¿§¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÁà¤ê¡¢¸°³«¤±¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¹â¹»À¸¡¦¹õ±©²÷ÅÍ¤Ç¡¢Ë´¤Éã¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤®2ÂåÌÜ²øÅð¥¥Ã¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·î²¼¤Î´ñ½Ñ»Õ¡×¤ä¡ÖÎáÏÂ¤ÎËâ½Ñ»Õ¡Ê¥¦¥£¥¶¡¼¥É¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢³¥¸¶°¥¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ÊÅ¥ËÀ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Í³²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¥¯¡¼¥ë¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Ç¡¢¥»¥ê¥Õ¤äÐÊ¤Þ¤¤¤¬³¨¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£¹õ±©²÷ÅÍ¤È¤·¤Æ¤ÎÉ½¾ð¤âÂ¿¤¯¤Ê¤ê¡¢¿Í´ÖÌ£¤ò´¶¤¸¤Æ¿Æ¶á´¶¤¬¤ï¤¯¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿´ôÉì¸©¡Ë¤ä¡¢¡Ö¹â¹»À¸¤Ç²øÅð¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤ä¥»¥ê¥Õ¤¬¥¥¶¤Ê¤È¤³¤í¡¢¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤È¤³¤í¤¬¹¥¤¤À¤«¤é¡×¡Ê20Âå½÷À¡¿ÀéÍÕ¸©¡Ë¡¢¡Ö²øÅð¥¥Ã¥É¤Î½Ð¤ë±Ç²è¤Ï¤¤¤Ä¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ºë¶Ì¸©¡Ë¡¢¡ÖÅ¥ËÀ¤À¤±¤ÉÍ¥¤·¤¯¤Æ¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Âç¿Í´éÉé¤±¤Î¿äÍýÎÏ¤ò»ý¤Ä¾®³ØÀ¸¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ç¤¹¡£¿·°ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤¹¤¿¤á¡¢¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤Ëµï¸õ¤·¤Ê¤¬¤éÁÈ¿¥¤ÎÆ°¸þ¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¸µ¤Î»Ñ¤ËÌá¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡£¥³¥Ê¥ó¤¯¤ó¤Ê¤é²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿´ôÉì¸©¡Ë¤ä¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼çÌò¤¬°ìÈÖ¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ìô¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¤ÆÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢·òµ¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤ÇÆñ²ò»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤é¤·¤µ¤ò±é¤¸¤¿¤ê¤È²¿¤À¤«¤ó¤À¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥È¤ÏÁ´¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÀÆÆ£ ÍºÆó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¿·³ã½Ð¿È¡¢ÀÅ²¬ºß½»¤Î¸µ¥×¥í¥É¥é¥Þ¡¼¡£¥é¥¤¥¿¡¼¼¹É®Îò¤ÏÌó8Ç¯¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Èfiat500¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¡£ºÇ¶á¤ÏeSports¤Î»î¹ç´ÑÀï¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÀÆÆ£ ÍºÆó)
28Ç¯°Ê¾å¤ÎÎò»Ë¤È1000¿Í°Ê¾å¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ò¸Ø¤ë¡ØÌ¾ÃµÄå¥³¥Ê¥ó¡Ù¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤Ö¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Ï¡©
¡Ú13°Ì¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Û
Âè2°Ì¡§²øÅð¥¥Ã¥É¡Ê¹õ±©²÷ÅÍ¡Ë¡¿77É¼2°Ì¤Ï¡¢¡Ö²øÅð¥¥Ã¥É¡Ê¹õ±©²÷ÅÍ¡Ë¡×¤Ç¤¹¡ª
¥Ó¥Ã¥°¥¸¥å¥¨¥ëÀìÌç¤ÎÂç²øÅð¡£ÊÑÁõ¤ÈÀ¼¿§¤ò¼«Í³¼«ºß¤ËÁà¤ê¡¢¸°³«¤±¤ÎÇ½ÎÏ¤Ë¤âÄ¹¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¹â¹»À¸¡¦¹õ±©²÷ÅÍ¤Ç¡¢Ë´¤Éã¤ÎÀ×¤ò·Ñ¤®2ÂåÌÜ²øÅð¥¥Ã¥É¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö·î²¼¤Î´ñ½Ñ»Õ¡×¤ä¡ÖÎáÏÂ¤ÎËâ½Ñ»Õ¡Ê¥¦¥£¥¶¡¼¥É¡Ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢³¥¸¶°¥¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤ÊÅ¥ËÀ¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè1°Ì¡§¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡¿89É¼
1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¡×¤Ç¤·¤¿¡ª
Âç¿Í´éÉé¤±¤Î¿äÍýÎÏ¤ò»ý¤Ä¾®³ØÀ¸¡£¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï¹â¹»À¸ÃµÄå¡¦¹©Æ£¿·°ì¤Ç¤¹¡£¿·°ì¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò±£¤¹¤¿¤á¡¢¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤ÈÌ¾¾è¤ê¡¢ÌÓÍøÃµÄå»öÌ³½ê¤Ëµï¸õ¤·¤Ê¤¬¤éÁÈ¿¥¤ÎÆ°¸þ¤òÃµ¤ê¤Ê¤¬¤é¸µ¤Î»Ñ¤ËÌá¤ëÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤«¤éÊª¸ì¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¢¥ó¥±¡¼¥È²óÅú¤ò¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¹¾¸ÍÀî¥³¥Ê¥ó¤Ï²¿¤¬µ¯¤¤Æ¤âºÇ¸å¤Þ¤ÇÄü¤á¤Ê¤¤¡¢¶¯¤¤°Õ»Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤³¤í¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤«¤é¡£¥³¥Ê¥ó¤¯¤ó¤Ê¤é²¿¤È¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤ë¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿´ôÉì¸©¡Ë¤ä¡¢¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¼çÌò¤¬°ìÈÖ¤À¤«¤é¡×¡Ê40Âå½÷À¡¿ÅìµþÅÔ¡Ë¡¢¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Ìô¤ò°û¤Þ¤µ¤ì¤ÆÈï³²¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢·òµ¤¤Ë¼«Ê¬¤Î¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç±þ±ç¤·¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿ÂçºåÉÜ¡Ë¡¢¡ÖÆ¬Ç¾ÌÀÚò¤ÇÆñ²ò»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤¿¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤é¤·¤µ¤ò±é¤¸¤¿¤ê¤È²¿¤À¤«¤ó¤À¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê30Âå½÷À¡¿¿ÀÆàÀî¸©¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¥³¥á¥ó¥È¤ÏÁ´¤Æ¸¶Ê¸¥Þ¥Þ¤Ç¤¹
¤³¤Îµ»ö¤ÎÉ®¼Ô¡§ÀÆÆ£ ÍºÆó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
¿·³ã½Ð¿È¡¢ÀÅ²¬ºß½»¤Î¸µ¥×¥í¥É¥é¥Þ¡¼¡£¥é¥¤¥¿¡¼¼¹É®Îò¤ÏÌó8Ç¯¡£¼ñÌ£¤ÏÆÉ½ñ¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤Èfiat500¤Ç¥É¥é¥¤¥Ö¤Ë½Ð¤«¤±¤ë¤³¤È¡£ºÇ¶á¤ÏeSports¤Î»î¹ç´ÑÀï¤¬³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡£
(Ê¸:ÀÆÆ£ ÍºÆó)