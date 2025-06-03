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[¸¶Ê¸¡§Ulta Strategies: How Ulta is tapping in-store associates for content creation with new ¡ÆUlta Beauties¡Ç internal ambassador program]
Lexy Lebsack¡ÊËÝÌõ¡§¥¸¥§¥¹¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢ÊÔ½¸¡§ÅçÅÄÎÃÊ¿¡Ë