¹ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¡¡¤Ê¤¼¡È´í¸±±¿Å¾½ý³²¡ÉÍÆµ¿¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¡©°ãË¡ÌôÊª¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¡ÀìÌç²È¡ÖÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¡×
¤ª¤È¤È¤¤¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤¿¹ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô¡£·Ù»¡¤Ï10Æü¡¢¡Ö´í¸±±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¡×¤Ç¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Ê¤¼¡¢ÂáÊá¤ÎÍÆµ¿¤È²ÈÂðÁÜº÷¤ÎÍÆµ¿¤¬°Û¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¹ËöÎÃ»ÒÍÆµ¿¼Ô¤òÂáÊá¡¡¤Ê¤¼¡È´í¸±±¿Å¾½ý³²¡ÉÍÆµ¿¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¡©°ãË¡ÌôÊª¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤º¡¡ÀìÌç²È¡ÖÈó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¡×
·Ù»¡¤Ï¤¤ç¤¦¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Ë¤¢¤ë¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¤Ë²ÈÂðÁÜº÷¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤Ï´í¸±±¿Å¾½ý³²¡£
¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤Ï¤ª¤È¤È¤¤¡¢ÀÅ²¬¸©ÅçÅÄ»Ô¤ÎÉÂ±¡¤Ç´Ç¸î»Õ¤Î½÷À¡Ê37¡Ë¤ò½³¤ê¡¢ÏÓ¤ò¤Ò¤Ã¤«¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ·Ú¤¤¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿¡Ö½ý³²¡×¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¡¦Á÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¤ª¤è¤½5»þ´ÖÁ°¡¢¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤Ï¼«¤é±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤ÇÄÉÆÍ»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¤Ï¡¢Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬¹üÀÞ¤Ê¤É¤Î½Å½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ª¤È¤È¤¤¤ÎÂáÊáÍÆµ¿¤Ï¡Ö´Ç¸î»Õ¤Ø¤Î½ý³²¡×¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤ç¤¦¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ï¡ÖÆ±¾è¼Ô¤Ø¤Î´í¸±±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ë¾Ü¤·¤¤¹â»³½ÓµÈÊÛ¸î»Î
¡Ö´Ç¸î»Õ¤È¤Î»ö·ï¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤¬º£²ó¤ÎÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÊÂáÊáÍÆµ¿¤È¡ËÄ¾ÀÜ¤Ë¤Ï¸òÄÌ»ö¸Î¤È¤Ï´Ø·¸¤¬¤Ê¤¤¡×
¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼¡¢´í¸±±¿Å¾½ý³²¤ÎÍÆµ¿¤Ç²ÈÂðÁÜº÷¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ÀìÌç²È¤Ï¡ÖÁÜºº¤ÎÅ¸³«¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ»Ï©¸òÄÌË¡¤Ë¾Ü¤·¤¤¹â»³½ÓµÈÊÛ¸î»Î
¡Ö¤¿¤À¤ÎÁ°ÊýÉÔÃí»ë¤È¤«°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÎÅØÎÏ¤òÂÕ¤Ã¤¿¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¸¶°ø¤ÎÃæ¤Ë¡¢±¿Å¾¼Ô¤¬¡ØÀµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬º¤Æñ¤Ë¤Ê¤ëÍýÍ³¤¬ÆÃ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ù¤È¡£¿·¤·¤¯¡Ê²¿¤«¤¬¡ËÈ¯¸«¤µ¤ì¤Æ¡¢¤½¤Á¤é¤ËÁÜºº¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£Èó¾ï¤ËÄÁ¤·¤¤¥±¡¼¥¹¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï³Î¤«¡×
ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¤Î²ÈÂðÁÜº÷¤Ç°ãË¡ÌôÊª¤Ï¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢ÀÅ²¬ÃÏ¸¡¤ÏºÛÈ½½ê¤Ë¹ËöÍÆµ¿¼Ô¤Î¸ûÎ±¤òÀÁµá¡£Àè¤Û¤É¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¸ûÎ±¤òÇ§¤á¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£