¼ã¤¤»Ò¤Ï¡¢LINEÎ¥¤ì¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ª¡©¡ÖÆ´¤ì¤Æ¤¿¤±¤É¨¡¨¡¡×Â©»Ò¤¬¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤ÍýÍ³¤Ë¡¢Êì¡Ö¤½¤¦¤À¤Í¡×
ºÇ¶á¤Ï¡¢³ØÀ¸¤Ç¤â¥¹¥Þ¥Û¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÄÁ¤·¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥È¤Ê¤É¤Î¥Ï¥¤¥Æ¥¯µ¡´ï¤ò»È¤¤¤³¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë³ØÀ¸¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤ÊÃæ¤Ç¤â°Õ³°¤ÊÉ÷Ä¬¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡Ä¡Ä¡£
º£²ó¤Ï¡¢É®¼Ô¤ÎÃÎ¿Í½÷ÀM¤«¤éÊ¹¤¤¤¿¡¢¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤ÄÂ©»Ò¤µ¤ó¤Î¶Ã¤¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¢¤Þ¤ê»È¤ï¤Ê¤¤Â©»Ò
¥¹¥Þ¥Û¤ä¥Í¥Ã¥È¤ÏÊØÍø¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂçÀÚ¤Ê¸ÀÍÕ¤Ï¡¢Áê¼ê¤Î´é¤ò¸«¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥¹¥Þ¥ÛÃæÆÇ¤Î¤è¤¦¤Ê»Ò¤É¤â¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»Ò¤É¤â¤Ê¤¬¤é¤ËÅ¬ÀÚ¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Æ¤ë»Ò¤â¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¤â¤·¤â¤ª»Ò¤µ¤ó¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤ÄºÝ¤Ï¡¢¾åµ¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§30Âå¡¦½÷À¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2024Ç¯11·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Illustrator¡§¤¢¤¹¤ª¤«¤¢¤¹¤«
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Ï»¾òµþ»Ò
¥Æ¥£¥Í¥¯¥È¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ÇÂç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¡¢¥é¥¤¥¿ー³èÆ°³«»Ï¡£³¹¥³¥ó¤ä½÷»Ò²ñ¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åーÂÐ¾Ý¤òÃµ¤¹Æü¡¹¡£X¤Ç¤â¡ÖÏ»¾òµþ»Ò@Web¥é¥¤¥¿ー¡Ê@akasinokata321¡Ë¡×¤È¤·¤ÆÈ¯¿®¤ò¹Ô¤¦¡£