藤枝がブラジル人MFペドロの新天地決定を報告
藤枝MYFCは29日、MFペドロ(21)の新天地がtonan前橋(関東リーグ2部)に決まったことを発表した。
ブラジル出身のペドロは2022年に秀岳館高から藤枝に加入。昨季は栃木シティに期限付き移籍し、同シーズン限りで契約満了となっていた。
以下、クラブ発表プロフィール
●MFペドロ
(Pedro)
■生年月日
2003年6月2日(21歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
170cm/57kg
■経歴
PSTC(ブラジル)-秀岳館高-藤枝-栃木C-藤枝
■出場歴
J2リーグ:1試合
ブラジル出身のペドロは2022年に秀岳館高から藤枝に加入。昨季は栃木シティに期限付き移籍し、同シーズン限りで契約満了となっていた。
以下、クラブ発表プロフィール
●MFペドロ
(Pedro)
■生年月日
2003年6月2日(21歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
170cm/57kg
■経歴
PSTC(ブラジル)-秀岳館高-藤枝-栃木C-藤枝
■出場歴
J2リーグ:1試合
━━━━━━━━— 藤枝MYFC (@fujiedamyfc_pr) January 29, 2025
契約・移籍情報
━━━━━━━━#ペドロ 選手の移籍先が #tonan前橋 に決定!
▼移籍先決定のお知らせhttps://t.co/Q1mfeTFxRZ#藤枝MYFC pic.twitter.com/IL8PKLTp48