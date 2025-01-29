　藤枝MYFCは29日、MFペドロ(21)の新天地がtonan前橋(関東リーグ2部)に決まったことを発表した。

　ブラジル出身のペドロは2022年に秀岳館高から藤枝に加入。昨季は栃木シティに期限付き移籍し、同シーズン限りで契約満了となっていた。

以下、クラブ発表プロフィール

●MFペドロ
(Pedro)
■生年月日
2003年6月2日(21歳)
■出身地
ブラジル
■身長/体重
170cm/57kg
■経歴
PSTC(ブラジル)-秀岳館高-藤枝-栃木C-藤枝
■出場歴
J2リーグ:1試合